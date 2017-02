"Tenemos ilusión de que lo podemos conseguir"

Victoria en semifinales

No hemos empezado bien. En el primer cuarto hemos hecho las cosas bien, pero nos han metido un triple en el último segundo y esa jugada nos ha dejado un poco tocados. En el segundo cuarto ellos han estado muy bien con sus jugadores de gran calidad y hemos perdido un poco la compostura. El no meter nos ha metido en una mala dinámica y ellos lo han aprovechado para coger una dinámica buena. Pero el equipo ha dado un paso adelante en el tercer cuarto y ha sido un cuarto excelente. Pierre Oriola ha metido cinco puntos claves, Sikma, Vives, muchos jugadores han sumado y les hemos pasado el mal momento. Han estado peor en defensa. El basket es un juego muy anímico y más en una competición como esta en la que estar acertado te da mucho.



Final contra el Real Madrid

Ojalá que juguemos un buen partido y haya partido, nuestro primer objetivo tiene que ser competir, estar en el partido, minuto a minuto haciendo las cosas bien, muy concentrados y superar malos momentos, como hemos hecho muy bien en la semifinal. Es difícil pero tenemos una opción y ellos tienen más. Pero una opción es suficiente para creer en ella, dar lo máximo y tener la ilusión de que lo podemos conseguir.

Cuesta encontrar algo para apenarse por el Real Madrid porque hayan jugado dos prórrogas y con un día más de descanso, vamos a intentar recuperarnos y dar lo máximo, son el mejor equipo de Europa, van líderes en Europa y en la ACB, se recuperan, siempre tienen un punto más para muchas amenazas, con rebotes ofensivos y triples, es un equipo increíble en talento y en todo, está complicado, pero es deporte y la opción que tenemos hay que buscarla aunque sabemos que es difícil.



Vestuario

Me han animado mucho las caras de los jugadores, los he visto con buena cara, no era un grupo hundido, sino de creer e intentarlo. Me dio buenas sensaciones las caras de los jugadores. Es positivo que haya un punto de celebración, de historia y de celebrarlo. Ahora estamos todos muy contentos, hay que pensar en lo siguiente.