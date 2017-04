La rueda de prensa de Pedro Martínez en diez frases

El Valencia Basket ha perdido el segundo partido de la final de la Eurocup ante el Unicaja en Málaga y se jugará el título en un tercer y definitivo encuentro en La Fonteta el próximo miércoles. Su entrenador, Pedro Martínez, ha dado las claves tanto del duelo de esta noche como del del decisivo del miércoles en sala de prensa tras el partido. Estas han sido sus frases más destacadas:

"Nos ha costado dominar el rebote y eso ha sido un impacto importante. La primera parte ha sido muy desequilibrado. Nos ha impedido jugar rápido, como solemos hacer".

"Estoy contento del esfuerzo del equipo. Con todo en contra en la segunda han tenido espíritu hasta el final".

"Tenemos una oportunidad el miércoles y ojalá la podamos aprovechar. Ahora toca recuperar rápido y preparar el partido".

"Nos hemos ganado el derecho a jugar el tercer partido en Valencia. No garantiza la victoria, pero lo preferimos".

"Diot quería estar con sus compañeros. Le hace ilusión. Ya no va con muletas. Pero he preguntado y me han dicho que no hay fecha para su recuperación. Sigue de baja indefinida".

"Del arbitraje, Nada que decir. Ha sido un partido muy físico. Difícil de arbitrar. Hay que saber adaptarse".

"Sastre en una jugada con Omic se ha llevado un golpe. Lo ha intentado luego, pero no ha podido seguir".

"En algunas cosas estamos en inferioridad, y en otras no tanto. Ahora mismo es normal ver el partido complicado".

"El que gana tiene mejor 'feeling', pero hay tiempo para recuperar mentalmente para el miércoles".

"Llevamos muchos meses trabajando. El objetivo es darlo todo el miércoles. Con nuestros aficionados intentar ganar un título que va a ser muy complicado".