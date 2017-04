Diot y Tobey entran en la rotación para Manresa

Antoine Diot disputará este domingo en Manresa sus primeros minutos tras la lesión que le ha tenido apartado del equipo desde la Copa del Rey. Así lo confirmó Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket, que también hará debutar en el Nou Congost al pívot Mike Tobey.

"Diot, sin estar al cien por cien, jugará ya algunos minutos", indicó el preparador catalán, que también desveló el Van Rossom no se ejercitó este viernes al tener el tobillo algo cargado por el esfuerzo de los últimos encuentros.

"Tobey jugará en función de las necesidades del equipo. Vamos a ver que nos puede aportar, es una incógnita. Es muy joven y no tiene experiencia en Europa, pero estamos contentos con su día a día. Si le preguntas a él te diría lo mismo, no sabe como va a encajar porque todo es nuevo. Creo que está muy bien pero no sé que nos va a dar ni cual será su impacto. Para eso necesito más tiempo", indicó el técnico taronja respecto al último fichaje del equipo.

Con la entrada de Diot y Tobey, Pedro Martínez espera "recuperar un poco la versión de la Copa del Rey con tres partidos en los que jugaron los doce jugadores. Últimamente esto no ha podido ser, no quedaba otra y aún así fuimos bastante competitivos, pero ahora tenemos a los doce y hay que verlo como algo positivo. Los jugadores se deben adaptar y saber que van a jugar menos". Algo que espera les de "un punto más de intensidad, defensa, más contraataque y rebote. Soy optimista con esto".