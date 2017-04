Pedro Martínez: "No hay que hundirse ni hacer más sangre de la que ya hay"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, reconoció que la pérdida de la Eurocup "ha sido un golpe duro" y que por ello "no se puede esperar que estemos contentos ni hayamos olvidado el partido. Para eso faltan más días pero no nos va quitar tiempo ni la mentalidad para preparar los siguientes partidos. Estamos doloridos por perder una competición que teníamos muy cerca de ganar, pero eso es compatible con cambiar el chip en la ACB e intentar ganar y hacer las cosas bien en los próximos partidos".

Pese a ello, no quiso hacer una valoración de lo que está siendo la temporada pues "estamos en abril y aún queda mucha competición. Las valoraciones mejor hacerlas a final de temporada que tendremos toda la información". "Tenemos en nuestra mano tener una buena clasificación final en la Liga pero va a ser difícil. No sólo para nosotros, sino para todos", indicó.

Volviendo al partido del pasado miércoles ante el Unicaja destacó que éste no había sido "el golpe más duro que me he llevado en mi carrera. Ha sido una derrota dura pero la vida continua, no hay que hundirse ni darse por vencido ni hacer más sangre de la que ya hay. Desde hoy ya no le dedico tiempo a ese partido y si más al siguiente. Es historia, y tanto si es buena como mala ya es pasado. Ahora hay que centrarse en el siguiente objetivo". No obstante, Pedro Martínez reconoció que en ese último cuarto "claro que cambiaría cosas, pero es tontería porque cuando he de tomar las decisiones no sé el resultado. Nos podemos fustigar, criticar y autocriticar pero da igual porque el resultado va a ser el mismo".

Por último, respecto al encuentro de este domingo en Manresa apuntó que "va ser un partido muy complicado. Hace poco ganaron al Baskonia. Han tenido problemas de lesiones que ahora no tienen y están muy bien entrenados. Deberemos dar nuestro máximo". Y es que, teniendo en cuenta la delicada situación a nivel de moral en la que está el equipo este "es un partido de riesgo, no lo voy a ocultar".

"Sin la problemática a nivel mental de esta semana sería más optimista, pero aún así debemos saber que a lo mejor queremos ganarles y no podemos. Igual nos ganan y no es porque estemos tristes, sino porque son mejores ese día. Baskonia perdió y no estaba triste ni deprimido. Debemos prepararnos bien y eso pasa por pasar página y saber de las dificultades que nos vamos a encontrar", concluyó el técnico taronja.