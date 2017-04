Jordi Bertomeu: "El Valencia Basket apurará su opción para estar en Euroliga"

En La Fonteta no suele ser bien recibido por la afición del Valencia Basket, que siguen viendo en él un obstáculo para que el Valencia Basket tenga una plaza consolidada en la Euroliga. Y no les falta razón pese a que Jordi Bertomeu, desde su labor de tomar decisiones al frente de la máxima competición continental, siempre ha defendido que los taronja son un equipo susceptible de estar en el torneo en un futuro.

«Lo importante del Valencia Basket es que la entidad trasciende a los resultados. Desde hace muchos años la consistencia y credibilidad del club hace que el proyecto se mantenga vivo más allá de los resultados, y para Valencia eso es un activo muy importante. Esto está por encima de todo. Estoy seguro de que como todavía tienen opciones de jugar el año que viene la Euroliga las apurará hasta el último momento», confesó en declaraciones a SUPER.

Eso sí, dejó claro que el futuro del torneo no pasa por conceder nuevas licencias sino por empezar a tener en cuenta la meritocracia deportiva. «A medio-largo plazo los criterios van a ser más criterios deportivos. Vamos a movernos más hacía ascensos y descensos de la Eurocup a la Euroliga. Esto lo hemos hablado ya con los clubes y lo ven bien. Si esta es la tendencia dar más licencias no tendría sentido porque iría en la dirección opuesta. Este es un debate que está abierto, siempre estamos cambiando cosas y viendo como mejorar, y será una decisión de futuro», explicó, antes de desvelar que «a medio plazo queremos que sea una competición de veinte, pero no ya para el año que viene. Estamos abiertos a ver como ven todo esto los clubes y cual es el camino a seguir».

El CEO de la Euroliga, que entregó el trofeo de campeón de la Eurocup al Unicaja el pasado miércoles en la Fuente de San Luis, entiende que «la decepción del Valencia Basket es muy grande. Es lógico porque había puesto mucho esfuerzo y muchas expectativas en esta competición y en jugar el año que viene en Euroliga. Además, tenían todo a favor. Pero así es el juego y el deporte. A diez minutos de terminar el partido el Valencia Basket estaba en Euroliga y luego el partido cambió».

Curiosamente, una de sus prioridades en los próximos meses es facilitar que el campeón de la Eurocup pueda continuar en La Euroliga si su campaña es buena. «Lo importante ahora es resolver que el equipo que gana la Eurocup, si lo hace bien, pueda continuar en la Euroliga. Es un poco injusto saber que sólo estará un año y no tengas la posibilidad de reengancharte la temporada siguiente salvo que lo hagas bien en tu competición nacional como es el caso español. Pero si hubiera ganado un equipo de Grecia o el Hapoel Jerusalén, por ejemplo, sabría que no tendría posibilidad de entrar al año siguiente. Esto hay que resolverlo. Es un defecto del sistema y tenemos que buscar mecanismos para que dé estabilidad a los clubes que suban y lo hagan bien. En ello estamos trabajando», aseveró.

Medida cuanto menos sorprendente y de la que podrá beneficiarse ahora el Unicaja, un equipo que hasta la pasada campaña participaba con licencia de la Euroliga. Sobre la posibilidad de ascender desde la Eurocup y la calidad de los equipos en la segunda competición continental señaló que «esto es bueno porque lo más importante es mantener la ambición y la voluntad de progresar. A esto ayuda el tirón de la Euroliga. En la Euroliga hemos hecho también una apuesta por la calidad y la reducción de equipos con este formato, y esto nos llevó a ´cortar´ a clubes que tendrían nivel para jugar en Euroliga».

«Siempre hay que tomar decisiones para mejorar, y cuando se toman no todo el mundo está contento. Pero lo importante es ver el resultado final y si es lo que quieres», matizó Bertomeu, que recordó que «en verano mantuvimos una Eurocup de veinte equipos porque queríamos primar la calidad por encima de cualquier cosa, la calidad es lo más importante».