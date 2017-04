"Ganar la Liga regular no es un objetivo ahora"

El Valencia Basket tiene la oportunidad de seguir abriendo brecha al frente de la clasificación de la Liga Endesa en su partido aplazado de este miércoles ante el Bilbao Basket, pero Pedro Martínez no cree que haya que cargar con la presión de ganar la Liga regular a pesar de ser líderes con un partido menos que el Real Madrid.

"Personalmente no creo que ganar la Liga regular sea un objetivo ahora, esta es una Liga muy igualada, los siete primeros estamos muy juntos y cualquiera puede acabar primero o séptimo, subir posiciones, bajar o quedarse igual. Hemos de tener tranquilidad y no pensar más allá del siguiente o de los siguientes partidos. Además, ahora somos los únicos que tenemos dos partidos entre semana y los rivales llegarán más descansados. Pero nosotros nos debemos de centrar solo en intentar ganar, seguir bien colocados en la Liga y competir al máximo nivel para ver hasta dónde podemos llegar pero sin hacer castillos en el aire".

Respecto a su rival de este miércoles, el técnico taronja señaló que "la sensación que me dan desde la distancia y con muchísima prudencia por mi parte es que tuvieron una primera vuelta difícil por jugar la competición europea. Mi sensación es que desde que no la juegan están mucho mejor. Es un equipo que juega muy buen baloncesto, que tiene muy buenos jugadores y a mí me da que están mejor que en la primera vuelta (cuando fueron derrotados de forma contundente en La Fonteta)", añadió el técnico.

Pedro Martínez aseguró que esperan un partido "muy duro" y recordó que el Bilbao "está luchando por el Playoff y en su campo es donde se va a querer sentir más agresivo, más duro, más fuerte y nos hemos de preparar para eso".

"Es un equipo que tiene jugadores muy expertos, jugadores que llevan muchos años en la Liga Endesa y son grandes jugadores y muy sólidos como Mumbrú, Hervelle o Tabu. Y también tienen jugadores menos conocidos que están haciendo una buena temporada. Necesitamos estar a un buen nivel para competir y ganar contra ellos", advirtió.

Pedro Martínez señaló que el ritmo de competición les permite dejar atrás la decepción de haber perdido la final de la Eurocopa. "Estamos centrados en preparar el partido, que es lo que hemos hoy y mirando hacia adelante que es lo que tenemos que hacer hoy y todos los días", concluyó.