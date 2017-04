El líder Valencia Basket quiere abrir brecha en Bilbao

La plantilla del Valencia Basket al completó viajó este martes a Bilbao para disputar hoy el partido aplazado de la jornada 27 que puede servir a los taronja para recuperar el liderato en solitario de la Liga Endesa y alejarse de un Real Madrid que tiene también 19 victorias con un encuentro más disputado.

Un partido que a pesar de la cómoda victoria del duelo de la primera vuelta en la Fonteta, no permite la más mínima relajación ante un rival que va a más y que además se está jugando la posibilidad de entrar en la zona del play-off. El propio Pedro Martínez recordó que «la sensación que me dan desde la distancia y con muchísima prudencia por mi parte es que tuvieron una primera vuelta difícil por jugar la competición europea. Mi sensación es que desde que no la juegan están mucho mejor. Es un equipo que juega muy buen baloncesto, que tiene muy buenos jugadores y a mí me da que están mejor que en la primera vuelta».

Carles Duran no podrá contar con la ayuda de Scott Bamforth, recientemente intervenido de la rotura del cuerpo del menisco externo de su rodilla derecha, pero aún así, Pedro Martínez ve una plantilla temible. «Es un equipo que tiene jugadores muy expertos, jugadores que llevan muchos años en la Liga Endesa y son grandes jugadores y muy sólidos como Mumbrú, Hervelle o Tabu. Y también tienen jugadores menos conocidos que están haciendo una buena temporada. Necesitamos estar a un buen nivel para competir y ganar contra ellos».

Al margen de la posibilidad de romper el coliderato de la Liga, el Valencia Basket también podría convertirse en el segundo conjunto clasificado matemáticamente para el Play-off después de que el Real Madrid lo hiciera este pasado fin de semana. Un logro que conseguirían los taronja por undécima temporada consecutiva, con un margen de seis partidos de Liga Regular todavía por disputar. Además, un triunfo taronja traería como consecuencia indirecta la clasificación matemática para el Play-off del Iberostar Tenerife.

Un primer objetivo mínimo para una plantilla que lidera la Liga y que tiene potencial para ganar la temporada regular, aunque es un objetivo que no preocupa ahora a Pedro Martínez. «Personalmente no creo que ganar la Liga regular sea un objetivo ahora, esta es una Liga muy igualada, los siete primeros estamos muy juntos y cualquiera puede acabar primero o séptimo, subir posiciones, bajar o quedarse igual. Hemos de tener tranquilidad y no pensar más allá del siguiente o de los siguientes partidos. Además, ahora somos los únicos que tenemos dos partidos entre semana y los rivales llegarán más descansados. Pero nosotros nos debemos de centrar solo en intentar ganar, seguir bien colocados en la Liga y competir al máximo nivel para ver hasta dónde podemos llegar pero sin hacer castillos en el aire». Los taronja han logrado cinco victorias en sus últimas seis visitas a Bilbao.