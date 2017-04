"Con este nivel es difícil pensar que podemos ganar al Barcelona"

Pedro Martínez no ha podido sacar ninguna lectura positiva de uno de los peores partidos de la temporada del Valencia Basket y tras la derrota en Bilbao, lo expresó así en declaraciones a Gestiona Radio.



Análisis del partido

"No hemos jugado bien y anímicamente no hemos tenido capacidad de respuesta. Estamos decepcionados porque no hemos jugado ni en ataque ni en defensa como podemos hacerlo".



La peor cara del equipo

"Todas las cosas no son blancas o negras pero no hemos sido el equipo que hemos sido durante toda la temporad"a.



Pérdida del liderato

"La clasificación no es importante hasta la jornada 34, quedan partidos muy importantes y a ver si conseguimos recuperar nuestro nivel".



Partido contra el Barcelona

"Vamos a ver si conseguimos recuperarnos y luego si somos capaces de estar a un nivel más alto porque con el nivel de hoy es difícil pensar que podemos ganar" (en referencia al partido del domingo contra el Barcelona en La Fonteta.