Pedro Martínez: "El Betis tiene mucho talento, debemos jugar mejor que en la última salida"

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, ha señalado en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 30 de Liga Endesa en la pista del Real Betis Energía Plus que tras una semana limpia de partidos el equipo "está entrando en una dinámica de normalidad en cuanto a entrenamientos y hemos podido hacer algunas cosas que, no digo que las tengas olvidadas, que no es así, pero sí que es verdad que las trabajas menos cuando estás en una dinámica de competir mucho como hemos estado nosotros durante el último mes. Esta semana Dubljevic se ha perdido algún entrenamiento durante la semana por una tendinitis y Van Rossom también se ha perdido algún entrenamiento, pero están físicamente para jugar y los demás también si no pasa nada en los entrenamientos que quedan".

El nuevo técnico andaluz, Alejandro Martínez, se estrena este fin de semana con su nuevo equipo. Preguntado sobre la incidencia que puede tener el cambio de técnico en las dos semanas que Martínez lleva al frente del equipo verdiblanco, el preparador taronja señala que "un entrenador se puede dejar notar en dos semanas, y más Alejandro que es un entrenador que tiene experiencia y que yo creo que tiene capacidad para cambiar el estado anímico. El Real Betis Energía Plus tiene buen equipo, tiene muy buenos jugadores pero la dinámica de resultados en la que están es muy negativa. Y creo que Alejandro está sobradamente capacitado por su manera de entender el baloncesto y por su carácter para cambiar esa dinámica. Es una mala noticia para nosotros el cambio de entrenador, pero no es algo que depende de nosotros y tenemos que estar lo más concentrados posible e intentar jugar el mejor partido posible".

Sobre su rival del sábado, Pedro Martínez destaca que el equipo bético "tiene mucha capacidad anotadora, jugadores como Mahalbasic por dentro, que tiene mucha capacidad para anotar. Y por fuera Alfonso Sánchez está en el mejor momento de su carrera, Stojanovski, Lockett es un jugador muy difícil de defender porque tira de fuera, juega al poste bajo, va hacia dentro. Es un equipo con mucho talento y que está pasando un mal momento de resultados pero que estoy seguro de que nos tenemos que preparar para un partido muy difícil".

El técnico taronja se mostró autocrítico y señaló que el conjunto taronja debe mejorar sus prestaciones respecto a su última salida en Liga Endesa: "Son un equipo que tiene jugadores de mucha calidad y que en su campo Unicaja y Real Madrid han perdido en esta temporada. Nosotros venimos de jugar fuera con dudas en el último partido que jugamos en Bilbao. Y está claro que tenemos que jugar diferente, con más acierto y mejor de lo que lo hicimos en el último partido que jugamos fuera".