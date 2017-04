Pedro Martínez: "Tenemos la ambición de quedar lo más arriba que podamos"

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, indicó tras la victoria de su equipo en la pista del Real Betis Energía Plus que "ha sido un partido muy igualado, donde creo que nosotros en la segunda parte hemos jugado mejor que en la primera, en la que en algunos momentos hemos estado dominados por el Betis. Pero en el inicio del tercer cuarto hemos estado muy acertados y hemos cogido una ventaja. Luego hemos corrido bien contraataque y hemos reboteado mejor y el partido estaba muy controlado".

No obstante, el técnico catalán admitió que "la táctica de jugar con pequeños les ha ido muy bien y ahí se han metido en el partido porque no nos hemos podido ajustar bien cuando sus cinco jugadores en pista podían jugar uno contra uno y tirar de tres puntos. Al final hemos sufrido tal vez más de la cuenta pero hay que valorar que el rival también ha hecho las cosas muy bien como para que eso pasara en los últimos segundos".

Elpreparador taronja destacó que se encuentra "contento, pero no por el liderato provisional, sino por la victoria, por ganar a un equipo que está recuperándose respecto a partidos anteriores. La clasificación no tiene mucho valor, y más si nuestros rivales no juegan porque lo hacen mañana o han aplazado sus partidos. La clasificación tiene valor en la jornada 34, tenemos la ambición de quedar lo más arriba que podamos pero valorando también que nuestros rivales irán sumando".