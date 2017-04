Mike Tobey se lesiona y es duda para el 'play-off'

Un nuevo contratiempo en forma de lesión afecta al Valencia Basket. En esta ocasión se trata de Mike Tobey, que abandonó el entrenamiento del jueves en La Fonteta con molestias en el tendón de Aquiles de su pierna derecha.

"Se lesionó él solo. No parece grave porque salió andando de la sesión pero ya no pudo entrenar más. Durante el día de hoy le harán pruebas para saber el alcance exacto de la lesión. Pero no tiene buena pinta, para este partido es baja y dudo que pueda entrenar la semana que viene", confirmó en rueda de prensa Pedro Martínez.

A lo largo de este viernes se conocerá el resultado de las pruebas que, en el peor de los casos, podrían dejarle sin competir varios meses. Lo que es seguro es que su presencia para el 'play-off' está ahora mismo en duda.

Unos play-off a los que, por cierto, el técnico no cree que llegue en las mejores condiciones de adaptación al club ni a la Liga Endesa. "No soy muy optimista con que eso vaya a pasar", dijo el preparador taronja.