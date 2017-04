Kravtsov es el mejor sustituto de Tobey

Las posibilidades de que Mike Tobey pueda llegar al play-off son muy reducidas. La rotura fibrilar parcial del sóleo derecho que se produjo el pasado jueves requerirá de un mínimo de tres a cuatro semanas de recuperación, por lo que el Valencia Basket ya ha comenzado a peinar el mercado en busca de un sustituto. Sin embargo, el mejor sustituto para Tobey está en casa. Se trata de Viacheslav Kravtsov. Esa es la duda ahora. Si el pívot ucraniano estará recuperado a tiempo para ayudar al equipo en las eliminatorias por el título. Y qué mejor que hablar con le propio jugador para que aclare parte de esas dudas.

"Empecé a andar con normalidad hace una semana y estoy haciendo muchos ejercicios para mantener me en forma. También hago sesiones para mantener las piernas fuertes. Espero empezar a correr pronto y en unas semanas estar preparado. Probablemente estaré listo para los play-off. Creo que es posible", indicó a SUPER un optimista pívot ucraniano.

"Quiero estar. Lo deseo. Todavía tengo dolor, pero estoy forzando la recuperación. Ya veremos cómo va, todo depende de cómo me vea y cómo me sienta. Si siento que puedo lo intentaré, si no, pues no podré estar", matizó Kravtsov, que en dos o tres semanas espera "poder estar entrenando ya con el equipo. Es como un milagro". Su regreso no sólo supondría un salto cualitativo en la pista, sino también un ´subidón´ de moral para el grupo. No en vano, las opciones de llegar lejos aumentarían considerablemente.

"Seguro que tendríamos más opciones de llegar lejos y conseguir el campeonato", aseguró entre risas queriendo restarse importancia. "Ya hemos jugado dos finales este año y espero que también la juguemos en la Liga Endesa. Y que en este caso la ganemos", insistió ahora más serio.

"El equipo está ilusionado. El espíritu que se respira en el vestuario es intentarlo con todas nuestras fuerzas. Tenemos una buena plantilla y tenemos que estar concentrados para dar nuestro mejor nivel. Es el momento, no podemos perder tres finales", concluyó, antes de aclarar que "sería fantástico poder ayudar al equipo en este tramo final de la temporada. Necesitan que vuelva para mejorar la rotación".