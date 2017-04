El Valencia Basket fichará un pívot... para entrenar

Pedro Martínez se mostró satisfecho en rueda de prensa por la victoria ante el Rio Natura Monbus. No obstante, era necesario preguntarle por los movimientos que tenía pensado realizar el club tras la lesión de Mike Tobey y con Viacheslav Kravtsov todavía en proceso de recuperación. «Estamos viendo la posibilidad de incorporar a un jugador que nos ayude a entrenar, que haya terminado de competir hace poco pero que no tenga ficha para jugar», desveló el técnico del Valencia Basket.

Eso sí, el preparador taronja aclaró que en ningún caso sería para jugar en las eliminatorias por el título. «Queremos un jugador que esté en forma y sobre todo nos dé una buena dinámica de entrenamientos. La idea es que Tobey o Kravtsov, o incluso los dos, puedan estar para el play-off».

«Vamos a ver que sucede con ellos. Los médicos quieren ir valorando semana a semana y la verdad es que no se han mojado mucho. Y me parece lógico. Creo que Tobey podría llegar al play-off, pero Kravtsov lo veo más difícil porque necesitó cirugia y eso siempre es más complejo. Me dicen que los dos quieren forzar para estar pero es algo que no se puede ver ahora. La semana que viene se les harán más pruebas y se podrán ajustar más los plazos», explicó Pedro Martínez.

Y es que, advirtió el entrenador catalán, «el play-off empieza el 19 o 20 de mayo y ahí puede ser que no lleguen muy bien. Pero tenemos ambición de hacer un play-off largo y jugar en junio. Ahí creemos que pueden llegar los dos o al menos uno de los dos».