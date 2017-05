Vives: "A ver si este año podemos tener también factor pista en semifinales"

Guillem Vives, base del Valencia Basket, espera mejorar la tercera posición en la fase regular de la Liga Endesa que obtuvieron la pasada temporada para conseguir la ventaja de factor pista si acceden a semifinales tras tener ya virtualmente asegurada esa situación en cuartos de final. "En cuartos es muy importante tener el factor pista porque es una eliminatoria muy corta. A ver si podemos mejorar lo del año pasado y eso nos daría el factor cancha en una hipotéticas semifinales", explicó Vives a Efe.

El jugador catalán admitió que no renuncian a acabar líderes, pero recordó que para lograrlo dependen del Real Madrid. "Nos gustaría a todos pero no depende de nosotros y no nos tenemos que obsesionar con que ellos pierdan sino en ganar nuestros partidos", recordó.

Respecto al próximo, que disputarán el domingo en la pista del MoraBanc Andorra, subrayó que "será muy complicado aunque intentaremos sacar una victoria y seguir con la racha".

El equipo valenciano sumó el pasado sábado su tercera victoria seguida al derrotar el Río Natura Monbús Obradoiro en un encuentro en el que sufrieron un bache al principio del último cuarto que les obligó a un nuevo esfuerzo final.

El director de juego del Valencia Basket apuntó que semanas como la anterior o como esta, en las que no tienen ningún partido, les deben servir para llegar a punto a las eliminatorias por el titulo. "Ahora podemos entrenar más e intentar mejorar cosas en defensa para llegar bien al final de la temporada. Para eso es importante ganar y quedar lo más arriba posible. Hemos dispuesto de muy pocas semanas de trabajo de lunes a sábado y tenerlas es positivo para todos", concluyó.