Kravtsov y Tobey fuerzan pero siguen sin plazo de regreso con el Valencia Basket

La lesión de Viacheslav Kravtsov y Mike Tobey está siendo un auténtico quebradero de cabeza para el Valencia Basket y, sobre todo, para Pedro Martínez, que ni siquiera podrá contar con un sustituto de menor nivel para aumentar la calidad de los entrenamientos como había solicitado. "Es lo que hay. Es evidente que no ha venido nadie y debemos trabajar con lo que tenemos. No vamos a lamentarnos. Si sirviera de algo lo haría pero como no sirve", indicó el técnico en día de prensa.

Preguntado, dependiendo de su evolución, por si ya sabe a que jugador inscribirá antes de las eliminatorias por el título, el preparador catalán indicó que "el día de antes del play-off debemos dar una lista de 12 jugadores. Ahí veremos quién está mejor desde un punto de vista físico porque para el primer partido no creo que esté listo ninguno.Luego hay unos días de margen y para los otros igual ya hay más posibilidades de que nos puedan ayudar. Inscribiremos al que médicamente esté mejor, pero eso es algo que ahora desconozco".

En este sentido, explicó que "los chicos están haciendo lo que pueden y los médicos también, pero veremos si luego pueden estar disponibles. La lesión de Kravtsov es más grave pero lleva más tiempo de recuperación, la de Tobey es menos grave pero es más reciente y el tiempo juega en su contra".

Preguntado por los plazos de recuperación y si esperaba tener a alguno haciendo ya cosas con el equipo a corto plazo, señaló que "la semana que viene seguro que no están para entrenar con el equipo. Kravtsov no podrá hacer más allá de la elíptica en pista, gimnasio y algo de tiros libres. Para entrenar la semana que viene están descartados los dos, para la siguiente no podría decirlo porque dependerá de la evolución y vamos un poco al límite".

Como al límite van también los jugadores, que "están poniendo todo de su parte para forzar pero otra cosa es que sea inteligente. A corto plazo están descartados los dos, y para la otra semana está todo más abierto". "Por eso hay que esperar para ver como llegan", concluyó Pedro Martínez.