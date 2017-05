Pedro Martínez: "Hablar de ganar la Liga es vender humo"

Preguntado por las declaraciones del pasado miércoles de Paco Raga, vicepresidente y consejero delegado del Valencia Basket, en las que señaló que "el objetivo en el play-off es ganar la Liga", Pedro Martínez hizo una llamada a la calma y la prudencia desde su posición de entrenador del primer equipo.

"Lo que no debemos hacer es hablar de boquilla, hay que trabajar día a día. Hablar de esto es vender humo y ahora hay que centrarse para hacer un buen final en estos tres partidos. La ACB está ahora muy bonita, muy luchada y hay que tener un tremendo respeto por todos. Ir más allá no estoy por la labor de opinar ni valorar", señaló de manera contundente el preparador taronja.

En este sentido, preguntado sobre si las declaraciones de Raga le habían molestado de alguna manera, matizó que "no me molesta para nada, pero sólo pienso en hacer un buen final de liga regular y una buena ronda de cuartos en el play-off porque para semifinales aún no estamos clasificados. Por tanto el objetivo ahora no es ganar la liga pues mirar más allá es ilógico".

Es por ello que subrayó que quiere "ser segundo para jugar contra el séptimo, no para tener el factor cancha en semifinales porque igual no las jugamos. Debemos estar centrados en esto y luego en la eliminatoria de cuartos, todo lo demás es vender humo".