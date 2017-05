"El Valencia Basket va a dar mucha guerra en el play-off"

El técnico italiano fue el invitado estrella en la séptima edición del Marketing Meeting del Valencia Basket, donde cerró el acto con una conferencia que trató sobre ´La gestión de la derrota´. Antes, sin embargo, mantuvo con SUPER una larga y distendida charla.



Siendo usted hoy un invitado del Valencia Basket la primera pregunta es obligada. ¿Cómo ve al equipo?

Lo veo muy bien. Se está trabajando con mucha seriedad, hay calidad en el juego y por ello están realizando una excelente temporada.

¿Cree que tiene opciones serias de ganar la Liga Endesa?

Está claro que la trayectoria es muy buena. En este momento la clasificación le sonríe y eso tiene mucho mérito. No obstante, todos coincidimos en que el equipo más fuerte es el Real Madrid, pero bueno, el Valencia Basket está preparado para realizar un buen play-off y seguro que va a dar mucha guerra. Incluso a un rival al que ya le complicó mucho las cosas en la Copa del Rey. Pero siendo honesto no hay que pensar que por hacer una buena fase regular tiene la obligación de ser mejor que el Real Madrid. Seguro que lo intentará y lucharán, pero sin esa presión.

¿Cree precisamente que fue esa presión la que le privó del título de la Eurocup?

Es un pregunta difícil de contestar. Se mezclaron factores tácticos con otros mentales. El Unicaja hizo su papel, era un equipo que estaba con la cabeza en el partido todavía pese a que el marcador no le era favorable. No siempre hay que pensar que uno lo hizo mal, también el rival hizo algo bueno para ganar. Luego creo que pesó la presión y la obligación de ganar en casa y yendo con esa ventaja en el último cuarto. Eso pesó mucho, pero no es la primera vez que pasa ni será la última.

¿Pero ve al equipo recuperado?

De cara a la Liga no tiene por qué afectarle. El Valencia ha demostrado mucha solidez y mucha fuerza para poder resetear.

En el club ´taronja´ tiene ahora mismo cinco jugadores seleccionables. Vayamos por partes. Primero quiero preguntarle por Vives y San Emeterio, a los que usted ya conoce.

Son jugadores que están dentro del grupo de la selección y que son de mi personal agrado, tanto técnicamente como a nivel humano. Además, en el caso de San Emeterio le tengo un aprecio especial. Las puertas de la selección están abiertas a todos, pero hay que tener en cuenta que es un equipo y no se llama a los mejores de una temporada en concreto. Hay un núcleo básico, que tienen una química y jugadores con una prioridad por encima de los números.

Dentro de esto que me acaba de decir, ¿qué le parece la temporada de Pierre Oriola y Joan Sastre?

Ambos están dentro del grupo que estamos considerando. La idea este verano es ampliar nuestra actividad de cara a la clasificación para el Mundial. Por eso estamos mirando un número más amplio de jugadores a los que involucrar en la selección. El ángulo visual es ahora bastante más amplio que otros veranos.

Esto imagino que tiene también mucho que ver con los problemas para poder contar con los jugadores de la NBA durante la temporada...

Sabemos hace tiempo que la NBA no va a dar ni a los equipos europeos ni a su propio equipo la disponibilidad de sus jugadores y todo el mundo deberá buscar la manera de poder competir con los jugadores que no están allí.

A Sastre tal vez se le veía venir más, ¿pero se esperaba el salto de calidad de Pierre Oriola?

Es verdad que ha tenido una evolución importante en los últimos dos años, el último de Sevilla y este primero en Valencia.Obviamente es un jugador que seguimos, apreciamos y valoramos.

Aunque entiendo que probablemente su tiempo haya pasado, también me gustaría preguntarle por Rafa Martínez...

Es verdad que su etapa ha pasado pero sigue a un buen nivel. Lo digo desde el cariño y la admiración. Igualmente también digo que no tiene las puertas cerradas porque dejó un muy buen recuerdo. Lamentablemente tenía delante a Navarro y Llull y siempre era el descarte.

Otro nombre propio, Víctor Claver. ¿Cómo le está viendo?

Ha sufrido la irregularidad de su equipo. Pero, como he dicho, la participación en la selección no es una evaluación de la última temporada. Vamos en función de lo que necesita el equipo, de ese trabajo que hay que realizar detrás de las estrellas. Él ahí siempre está en una buena posición.

¿Esperaba más de él en estos últimos años?

Las expectativa son siempre subjetivas y la decepción depende de esas expectativas. Es difícil acertar con un jugador joven. Si se piensa que iba a ser una estrella anotadora de primer nivel europeo es una decepción. En mi caso yo no me la he llevado porque valoro el trabajo que hace para el equipo con un rol menos brillante.

Lo que está muy claro es que de cara al Eurobasket va a contar con una lista altamente competitiva y, a priori, sin renuncias...

La FIBA requiere veinticuatro jugadores pero es más fácil que antes demos la lista de los dieciséis que presumiblemente que se concentrarán. En este momento todos tienen predisposición por venir pero aún queda tiempo. No les pido todavía una respuesta definitiva.

Ni que decir tiene que las aspiraciones vuelven a ser máximas...

Participamos para buscar una medalla, para estar en el podio y a partir de ahí intentar escalar posiciones. A veces sale mejor y otras peor, pero es cierto que hasta ahora nos ha ido bastante bien.