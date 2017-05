La rueda de prensa de Pedro Martínez

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, insistió una vez más de cara al partido de este miércoles ante el Movistar Estudiantes, en la necesidad de sumar ya que "dependemos de nosotros para ser segundos, y para nosotros es muy importante. No creemos que vaya a ser fácil porque los rivales están en su mejor momento. Los partidos ante el Estudiantes y el Murcia van a ser partidos muy difíciles. Pero tenemos ilusión en ser segundos e igualar la mejor clasificación del club en su historia, eso quiere decir que de fácil nada. En eso estamos, porque es algo que depende de nosotros".

"Yo nunca he terminado segundo en todos mis años como entrenador, y es algo que me hace especial ilusión. Para todos es algo muy motivante", continuó, al tiempo que destacó que, pese a que las sensaciones en los últimos partidos no están siendo las mejores "ahora mismo quince equipos se cambiarían por nosotros y muchos de ellos con un presupuesto impresionante. Lo que ocurre es que la Liga te va poniendo en dificultades, y a veces te sale mejor y otras peor, pero nadie dijo que ser segundo o tercero iba a ser cómodo. Lo que no debemos hacer es caer en el pesimismo. Estamos haciendo un fase regular muy buena y quedan dos partidos. Es el momento de culminación para que sea muy buena.

El objetivo es mejorar lo que hicimos en los últimos partidos", subrayó Pedro Martínez, que no tiene ninguna duda acerca del partido que les espera en Madrid. "Todos los equipos salen muy motivados contra nosotros. Somos segundos pero en cambio no somos muy superiores a nadie para ganar con comodidad. Por otra parte todos se sienten capacitados para ganarnos y con razón. Pasó en Bilbao y en Andorra, y el Estudiantes es un equipo de ese perfil. Seguro que va a jugar muy bien porque tiene buenos jugadores, y de nosotros depende mejorar", aseguró.

Por último, y respecto a la mala dinámica a domicilio de los últimos encuentros, el preparador catalán admitió que "estamos en una peor dinámica fuera de casa. Vamos a intentar mejorar, sobre todo en defensa. En ataque más o menos hemos estado bien, pero atrás necesitamos algo más de solidez. Algo que antes sí teníamos. Ahora no estamos con la misma confianza fuera de casa y es algo que debemos recuperar. Para ello lo más importante es reconocerlo y ponernos las pilas"