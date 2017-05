Pedro Martínez no quiere renovar con el Valencia Basket ...por ahora

Otro de los temas tratardos durante la comparecencia de Pedro Martínez ante los medios de comunicación fue el de su posible renovación por el Valencia Basket. Pero el técnico, que concluye contrato el próximo 30 de junio, no quiere ni oir hablar del asunto hasta que concluya la temporada.

«Después del play-off será el momento. Ahora mismo estamos centrados en la competición y no sólo el entrenador, también hay jugadores que acaban contrato. No queremos que nada nos despiste ni nos quite atención. Estoy tranquilo, no tengo ningún problema ni exigencia», respondió el preparador catalán al respecto. Es más, ni siquiera quiso pronunciarse sobre si le gustaría o no continuar el próximo año en el banquillo taronja.

El discurso, recordemos, es idéntico al de la pasada campaña. Entonces, acabó con la renovación de Pedro Martínez apenas una semana después de la eliminación del equipo en el play-off de la Liga Endesa por el Real Madrid. Un precedente significativo.