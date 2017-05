Bojan Dubljevic en el mejor quinteto de la ACB

El Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2016-17 ya conoce a sus cinco integrantes, que han sido elegidos entre aficionados, medios de comunicación, jugadores y entrenadores de la Liga Endesa. El Mejor Quinteto está formado por Sergio Llull (Real Madrid), Edwin Jackson (Movistar Estudiantes), Adam Hanga (Baskonia) y los interiores Bojan Dubljevic (Valencia Basket) y Georgi Shermadini (MoraBanc Andorra).



Bojan Dubljevic (Valencia Basket)

En su quinta temporada en la Liga Endesa, Bojan Dubljevic ha reafirmado su enorme calidad, siendo el líder de un Valencia Basket que se ha mantenido en la zona alta de la clasificación gran parte de la temporada. El ala-pívot montenegrino ha logrado esta campaña dos designaciones como Jugador de la Jornada, además de convertirse en el MVP Movistar del mes de abril. 'Dubi' ha sido el pívot más votado por jugadores, entrenadores y aficionados.

Su gran estado de forma y su enorme regularidad le ha llevado a alcanzar un nivel excelente, especialmente en el tramo final de la temporada, lo que le permitió superar los 20 puntos de valoración en cinco partidos consecutivos, algo que no está al alcance de muchos jugadores.

Dubljevic finaliza esta fase regular como quinto jugador más valorado de la competición y séptimo máximo reboteador, además de ser el jugador que mejor promedio de +/- ha logrado, en los 28 partidos que ha disputado en esta campaña.

Así, el jugador taronja ha demostrado sus enormes capacidades, tanto en ataque como en defensa, lo que ya le ha convertido en una auténtica estrella de la competición.

Sus números esta temporada: 12,9 puntos, 5,8 rebotes, 1,8 asistencias, 0,6 recuperaciones y 16,3 de valoración.



Bojan Dubljevic: "Este reconocimiento es de todo el equipo"

Bojan Dubljevic se mostró "muy orgulloso por estar en el Mejor Quinteto, pero estoy seguro de que si no tuviera a tan buenos jugadores conmigo no hubiese podido ganar este reconocimiento. Todos los títulos y todos los trofeos que he ido recogiendo este año son gracias a todo el equipo, no son solo míos".

El pívot montenegrino tuvo un recuerdo especial para sus compañeros en el juego interior al señalar que "estamos juntos todo el año y trabajamos duro cada día. Y este trofeo es porque trabajamos mucho. Quiero agradecerle este reconocimiento a todo el equipo porque son buenos jugadores y también buenas personas. Y también quiero agradecer a los aficionados y a todos los que me han votado para estar en el Mejor Quinteto"