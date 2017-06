Mulero se reúne con el agente de Adam Hanga

Una vez asegurada su presencia en la próxima edición de la Euroliga, el Valencia Basket ha comenzado a dar pasos de cara a empezar a confeccionar el proyecto de la próxima temporada. Dentro de esta coyuntura, el pasado lunes se produjo una cuanto menos interesante y enigmática reunión entre el director deportivo del Valencia Basket, Chechu Mulero, y el agente de Adam Hanga, el húngaro Andras Lorant.

No es ningún secreto que el alero del Baskonia acaba contrato este 30 de junio y que es una de las piezas más codiciadas del mercado. Incluso Real Madrid y FC Barcelona andan detrás de él, además del propio Baskonia, del que tiene una oferta de renovación por tres temporadas encima de la mesa desde el mes de febrero. Pero eso no es un obstáculo para que ahora la entidad taronja pueda entrar también en la puja –al menos a nivel deportivo–. La culpa la tiene la Euroliga.

Y es que, como el propio Mulero reconoció en declaraciones a Efe una vez certificado el pase a la final de la Liga Endesa, «hay jugadores que te dicen que sólo van a los equipos si hay Euroliga y ahora mismo el Valencia es de la Euroliga». «La Euroliga te va a permitir competir, crecer como club y como equipo. Eso es un premio, un objetivo o un reto maravilloso pero donde tenemos que seguir siendo un equipo importante es en la ACB, la competición que nos tiene que permitir jugar año tras año la Euroliga y eso todo el mundo lo tiene que valorar» explicó el dirigente taronja.

Es un hecho que estar en Euroliga te da acceso a mejores jugadores pese a contar con idéntico presupuesto, y ahí es donde el Valencia Basket podría actuar como ´tapado´ para hacerse con los servicios de Adam Hanga. Algo, no obstante, muy complicado. Y es que aunque ofertas no le faltan al ´Mejor Defensor´ de la última edición de la Euroliga, el verdadero problema llega desde la NBA. Elegido por San Antonio Spurs en el puesto 59 del draft de 2011, si finalmente le aseguran un puesto en la liga estadounidense no habrá nada que hacer para retener al húngaro en Europa.