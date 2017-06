San Emeterio: "Sueño con ganar esta Liga sea como sea"

Will Thomas (i) y San Emeterio celebran su pase a la final de la liga ACB tras derrotar al Baskonia

Fernando San Emeterio, con un rendimiento espectacular a lo largo de la serie, ha sido el héroe de las semifinales contra el Baskonia. Curiosamente, el equipo al que llevó a la gloria hace siete años. Y es que una acción del cántabro, prácticamente sobre la bocina, fulminó al FC Barcelona en la final y le dio el título al conjunto vasco.

Acción, dice, que no anhela repetir en esta final porque «sueño con ganar esta Liga sea como sea. Aquello fue un momento impresionante, pero ahora estoy disfrutando de esto y si tiene que ser otro compañero el que anote que lo sea. Pero me encantaría poder ganar un título con el Valencia Basket», señaló el de Santander, que es el único jugador de la plantilla que ya sabe lo que es ganar un título ACB.

En esta ocasión, al igual que hace siete años, tendrán enfrente «un rival serio, muy complicado. Ya hemos tenido dos rivales muy difíciles en estos play-off y ahora llega el más complicado. Pero a veces el hambre y la ilusión mueven montañas por muy complicadas que sean», apuntó convencido. «Ha sido líder de la fase regular, ha jugado la Final Four y ha ganado la Copa del Rey. Cosas que con todo el buen equipo que es Baskonia no ha podido hacer, así que será más complicado y habrá que dar un paso adelante para intentar ganar», insistió.

Es por ello que advierte que van a «ir con ilusión. Sabemos que son favoritos pero no tenemos nada que perder. Tenemos que ir a por ello, competir, preparar muy seriamente esta final pero con la tranquilidad de que no tenemos nada que perder». Y es que, a su juicio, «el ser subcampeón con el Valencia Basket, con la diferencia de presupuesto que hay con otros equipos, para mí es ser un equipo campeón. Vamos a jugar tres finales esta temporada, eso es ser un equipo campeón. Si fuéramos el Real Madrid se nos podría exigir el título, lo vamos a intentar, pero jugando tres finales para mí somos un equipo campeón. Hemos demostrado sobradamente que somos un equipo guerrero, que se agarra a los partidos, que lucha y que trabaja. Así que más no se nos puede pedir». De hecho, para el alero taronja han«sido la alternativa durante todo el año y por eso esta final es justa».



Renovación asegurada

El Valencia Basket ejercerá en las próximas semanas la opción que tiene para renovar su contrato, algo que sin embargo San Emeterio quiere dejar aparcado por el momento. «Todos estamos pensando en el play-off y vamos a esperar. Por esperar una o dos semanas más no pasa nada», indicó a SUPER. Ahora bien, dejó claro que por él no va haber ningún problema en continuar.

«Aquí estoy encantado. Estoy disfrutando mucho del baloncesto, no sólo este año, también el pasado aunque evidentemente esta temporada con más resultados. Estoy viviendo una segunda juventud y estoy muy feliz aquí», destacó.

Motivos de sobra por los que se felicita de haber elegido el Valencia Basket para continuar con su carrera profesional. «Tenía claro que tenía mucho baloncesto todavía y que tampoco soy tan mayor. Tenía ganas e ilusión, pero necesitaba un cambio de aires. Tomé esa decisión y creo que acerté. Por eso estoy orgulloso de haber venido», subrayó, al tiempo que reconoció que la derrota de la Eurocup «personalmente fue un momento durísimo por todo. Ha sido de las derrotas más difíciles para recuperarme».