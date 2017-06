Antoine Diot: "Jugamos la final para ganarla"

Antoine Diot, base del Valencia Basket, reconoció que el Real Madrid es el claro favorito en la final de la Liga Endesa que arrancará este viernes, pero dijo que su equipo debe ponerse presión a sí mismo para intentar ganar.

"Tenemos la presión de una final. El Madrid es el favorito, por supuesto, pero tenemos que ponernos presión. No podemos pararnos y decir, 'vale, estamos en la final y jugaremos la Euroliga la próxima campaña, ya está'", dijo a Efe el base francés.

"Jugamos la final para ganarla, así que por supuesto que tenemos presión, la de jugar una final", reiteró.

El director de juego del Valencia Basket señaló que la clave de la serie será "la defensa, porque ellos tienen un gran ataque, con mucho talento".

Diot matizó que no sólo será importante la defensa a Sergio Llull, de la que podría ser el encargado principal. "Es un gran reto, pero no sólo por Llull. Esto no es una cosa suya o mía o de algún jugador. Si ganamos será jugando juntos con un esfuerzo de equipo", destacó.

En cualquier caso, Diot dijo que deben centrarse en su propio juego y que no renuncian a dominar los partidos.

"Trataremos de dominarles, ¿por qué no? Son uno de los mejores equipos en Europa, pero lo intentaremos, debemos centrarnos en nuestro propio juego", subrayó.

"Sólo tenemos que jugar el baloncesto que hemos jugado todo el año porque funciona. Hay que jugar y divertirse", añadió.

Además, apuntó que deben extraer enseñanzas de las derrotas que han sufrido esta campaña ante el conjunto madrileño pero también en otros encuentros, como la final de la Eurocup ante el Unicaja.

"Cada partido que hemos jugado contra ellos debe ser una referencia porque cuando pierdes aprendes muchas cosas. Pero el partido de mañana no será el mismo que el de ayer", advirtió.

El base dijo también que no deben preocuparse por las cuentas de lo que podría pasar en caso de ganar un partido en Madrid o no hacerlo.

"No podemos pensar en el ambiente que se vivirá en la Fonteta en el tercer y en el cuarto partido si lo hay, tenemos que ir partido a partido", concluyó.