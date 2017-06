Mundo Deportivo: Pedro Martínez rechaza al Barça

El futuro de Pedro Martínez es, a día de hoy, una incógnita. El técnico acaba contrato con el Valencia Basket y no se sentará a hablar con la entidad 'taronja' hasta el final de la presente temporada, como es bien sabido desde el principio de curso. Eso no impide que, pese a que se está jugando toda una final de la Liga Endesa frente al Real Madrid, surjan rumores sobre su futuro fuera de La Fonteta. El más insistente en los últimos días, el posible interés del Barcelona en su contratación de cara al próximo curso, una vez los culés han despedido a Bartzokas. A este respecto, Mundo Deportivo publica este miércoles que esta opción está descartada, y que ha sido el propio Pedro Martínez el que ha rechazado ocupar el banquillo blaugrana. El representante del técnico catalán no ha negado ni reconocido a SUPER la existencia de dicho interés, pero sí que no hay ninguna oferta hasta la fecha, que por tanto no ha habido negativa, y que lo único que pasa ahora mismo por la cabeza de Pedro Martínez es la final de Liga Endesa con el Valencia Basket.

Según la información de Mundo Deportivo, la primera opción del Barcelona para el puesto de entrenador era Saras Jasikevicius, y el plan B Pedro Martínez. Tras consultar con el lituano y obtener una negativa como respuesta, los responsables deportivos del Barça habrían hecho lo propio con Pedro Martínez, obteniendo el mismo 'no' como contestación.