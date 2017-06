Nocioni: "Esto no es cosa mía de Llull o de Reyes, es del equipo"

Andrés Nocioni, ala-pívot del Real Madrid, aseguró que la reacción que deben experimentar para ganar los dos encuentros que quedan de la final de la liga Endesa y ser campeones ante el Valencia Basket no es una cosa que dependa de él, de Sergio Llull o de Felipe Reyes sino que es un tema del equipo.

"Mañana -por el viernes- es un partido de muchísima personalidad, los jugadores deben reaccionar. Esto no depende de mí, de Llull o de Reyes sino del equipo. Cada uno debe hacer su evaluación y poner todo en la cancha", señaló.

"Hemos de tratar de tirar de honor y jugar de la mejor manera posible. Será un partido de vida o muerte y si queda otro más, también", añadió.

El argentino dijo que tras las dos derrotas seguidas que acumulan en el segundo y el tercer choque de la serie "el mal sabor de boca que tengo no es perder, porque se puede perder, sino que lo estamos haciendo por dejarnos golpear digamos y no tener una reacción y eso no es de un equipo campeón".

"Queda en nosotros salir de ahí o quedarnos y dejarnos llevar", deslizó. "No sé si por cansancio físico o mental, o no sé cuál es la causa, pero veo que en algún momento desconecta y es algo que tenemos que trabajar", apuntó.

Nocioni admitió que la derrota ante el Fenerbahce en la semifinal de la Euroliga les ha pasado factura. "Nos afectó más de lo que pensábamos, es normal que uno tenga esa ilusión de ganar la Euroliga y que luego nos juegue una mala pasada la manera en la que se perdió", admitió.

El interior admitió que están "en una situación extrema" y afirmó que el Valencia "es claro candidato, me parece que está mucho mejor que nosotros, es la realidad y no nos tenemos que mentir así que trataremos de ser el equipo que viene de atrás a llevarnos el triunfo".