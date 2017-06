Pedro Martínez: "¿Renovación? Me gusta entrenar, pero también sentirme querido"

El futuro de Pedro Martínez será la primera patata caliente que se encuentre el club encima de la mesa a la conclusión de la Liga Endesa y más si acaba con un título histórico para el Valencia Basket. Novias no le van a faltar pero de momento espera conocer la decisión del Valencia Basket a falta de una oferta de renovación que no ha llegado aún y que no sabe si llegará, tal y como señaló en declaraciones al programa El Larguero.

"La renovación no está en ningún punto. No tengo ninguna oferta de renovación del Valencia Basket ni oferta de ningún equipo de la Liga española. El Valencia no me ha propuesto renovar pero no me sorprende. El club funciona así, el año pasado ya pasó lo mismo y me adapto a lo que hay. Entonces, lo que hago sobre todo es no perder energías con eso y centrarme en la competición, que bastante faena me da", asegura.

Además, niega que sea una situación pactada con el club: "No hay ningún pacto, el club ya decidió el año pasado que se hablaría cuando se acabó la competición y este año ha vuelto a decidir lo mismo y yo me adapto. Acepto que esa sea su decisión y, como hicimos el año pasado que al acabar el último partido me hicieron una oferta de renovación, espero que cuando acabemos ahora y ojalá sea el viernes, me hagan una oferta de renovación... o no. Hay que estar abierto a todas las opciones y sobre todo, centrado en la competición".

Eso sí, a la hora de valorar su deseo por continuar en el Valencia Basket, dejó un mensaje claro al club: "A mí me gusta entrenar, lo que pasa es que a mi me gusta sentirme querido, como todos. Si me dicen un año más, a ver qué dice la letra pequeña, pero ahora mismo estamos centrados en ganar el viernes, ver si lo podemos conseguir y luego veremos, pero cuando haces las cosas bien en el presente, el futuro normalmente es bueno. Estamos centrados en el viernes y lo que venga seguro que será bueno".