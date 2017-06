El Valencia Basket puede conquistar su primer título de Liga

Cuarenta minutos para ser campeones. El Valencia Basket no ha vivido una situación igual en la Liga Endesa en toda su historia y nadie quiere dejar pasar la oportunidad de ganar en La Fonteta. Este equipo no merece ser recordado como el de las tres finales, sino como el primero que ganó una Liga en los 30 años de historia del club taronja. De ahí que los jugadores afronten el partido de hoy como si no hubiera otra oportunidad con la intención de brindar el título a la afición y de paso quitarse la espina de la derrota en la final de la Eurocup ante el Unicaja.

El rival, además, daría aún más prestigio a un título que falta en las vitrinas del club y que pondría el broche de oro a la mejor temporada de su historia y también a la más larga, con 69 partidos –70 en caso de llegar a un quinto encuentro de la final–. Los de Laso, eso sí, sumarán hoy 82 partidos en un ejemplo de lo que le espera al Valencia Basket el próximo año con un mínimo de 30 partidos garantizados en la Euroliga, la otra gran competición que faltaría en las vitrinas del club en caso de ganar la Liga Endesa.

La Fonteta, además, tiene la posibilidad de ver en directo un segundo título tras el que ya logró el equipo de la temporada 2002-03 en la ULEB y que se suma a la Copa del Rey ganada en 1998 en Valladolid y a las dos últimas Eurocup, todas ellas ganadas lejos de València. La afición es consciente de ello y tratará de llevar en volandas a los de Pedro Martínez para no tener que volver el domingo a Madrid a jugarse el título a cara o cruz ante el vigente campeón.

Sin embargo, en el vestuario taronja son conscientes de la dificultad de derrotar por tercera vez consecutiva a un equipo como el Real Madrid, herido en su orgullo, que se ve ya contra la espada y la pared sin margen de error y que cuenta en sus filas con el desequilibrante Sergio Llull.

Aún así, los de Pedro Martínez están plenamente convencidos de sus posibilidades de ser campeón y de entrar de lleno en la historia del club, y más después del anterior partido en el que pasaron literalmente por encima del Madrid en una segunda parte inolvidable.

Curiosamente, los taronja están logrando en la final contra el Real Madrid unos resultados inversamente proporcionales a los de la final de la Eurocup, ya que sin en aquella ocasión perdieron los dos últimos y decisivos partidos tras haber ganado los primeros cinco duelos de la temporada ante el Unicaja, en esta ocasión, son los taronja los que han cambiado un parcial favorable al Madrid de 4-0 por un 0-2 que ha puesto a los de Pedro Martínez a un solo paso del título.

Una tendencia que hay que intentar mantener para entrar en la historia del club y del baloncesto español, donde solo el Baskonia, el Unicaja y el Manresa han roto en las últimas décadas la hegemonía de títulos del Real Madrid y del Barcelona. Es la hora de subir al peldaño de los campeones.