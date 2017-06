Raga: "Vamos a reforzarnos, pero sin perder la cabeza"

Paco Raga, consejero delegado del Valencia Basket, ha apuntado que haber conseguido el primer título de la Liga ACB de la historia del club no debe apartarles de la senda por la que la entidad transita desde hace ocho años y ha apostado por mantener el grueso de la actual plantilla.

"No nos podemos salir de la línea que tenemos marcada, podemos incrementar un poco para disputar bien la Euroliga pero sin perder la cabeza. Hay que reforzar al equipo pero en pocos puestos, tememos que dar continuidad a un equipo muy bueno y a un grupo humano perfecto", ha destacado el consejero delegado 'taronja'.

Raga, que ha estado vinculado al club desde su creación en 1986, ha reconocido que han estado "esperando treinta años para vivir esto". "Estamos muy contentos, después de la temporada que habíamos hecho no podíamos acabar sin un título y hemos conseguido el mejor de todos los que hemos disputado".

"El día del cuarto partido varias personas me miraron, se me acercaron y me dijeron 'gracias por hacernos felices' y eso me llegó muy dentro y me di cuenta cómo la gente sufre y disfruta con el equipo y cómo se emociona. Fue el éxtasis", ha apuntado.

Raga, hombre de confianza de Juan Roig, máximo accionista del club y su principal mecenas, explica que el empresario, "está muy feliz, pendiente de todo y nos va muy bien que esté tan ilusionado".

Además, desvela que tras perder hacer unos meses la final de la Eurocopa, Roig estuvo con los jugadores al día siguiente en el vestuario. "Al día siguiente estuvimos una hora en el vestuario con ellos, estuvimos animándolos y vieron una persona implicada, que estaba con ellos", ha confesado.

Raga explica que el club vivió un punto de inflexión en el verano e 2009, cuando Juan y Fernando Roig anunciaron que daban un paso atrás, restringieron su aportación presupuestaria y aseguraron estar dispuestos a vender sus acciones, algo que el directivo cree que "nunca habrían hecho".

"Estaban un poco desilusionados y eso fue un punto de inflexión y lo pusimos en marcha con hechos. Echamos a un jugador que tenía contrato, llegó otro con muchos problemas, que antes se mantenía y nos dimos cuenta de que era una error, una contaminación, y también se fue fuera", ha recordado.

"Era un síntoma de que el club ya había cambiado, ya nadie podía venir a pasearse. Desde entonces hemos fichado bien, hemos ilusionado a la gente, que al final y al cabo para eso estamos. Para disfrutar", ha añadido.

Raga destaca que la obligación de ajustarse fielmente al presupuesto inicial que asumieron en ese momento cuando él entró a dirigir el día a día del club y Vicente Solá asumió la presidencia ha sido clave en el crecimiento del club.

"Antes no se trabajaba realmente con un presupuesto, a partir de ahí se marcó y eso nos hizo controlar más todo. Se acabaron los fichajes de altura", ha señalado el consejero, que se ha mostrado especialmente orgulloso de que en la actual plantilla "no hay ninguna figura, están todos unidos, no hay problemas y van todos a una".