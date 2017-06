Pedro Martínez: "Mi prioridad es seguir en el Valencia Basket"

Cinco mil aficionados en la plaza del Ayuntamiento y un único deseo a modo de cántico. El «Pedro quédate» volvió a sonar con fuerza para recordarle al técnico que quieren tenerle al frente del proyecto el año que viene. Por tanto, era obligado preguntarle al propio entrenador que es lo que va a suceder a partir de ahora. Y SUPER lo hizo.

«Ahora a esperar a que el club mueva ficha. El año pasado y este han tenido la filosofía de hablar con el entrenador una vez que termine la temporada y yo me adapto a eso. Entiendo que hablaremos y si tienen a bien hacerme una oferta la estudiaré con todo el cariño del mundo», explicó el preparador catalán, que daba por hecho que la oferta iba a llegar en breve.

«Hablaremos no sólo del tema económico sino también de la relación y lo que esperamos los unos de los otros. Ojalá que como sucedió el año pasado lleguemos a un acuerdo, así lo espero, y sino será lo mejor porque para llegar a un mal acuerdo es mejor no llegar», matizó Pedro Martínez que, por fin, sí aclaró cual era su deseo de cara a la próxima campaña.

«Me gustaría continuar, estoy abierto a ello. Estoy muy a gusto con el grupo de jugadores, que creo tienen aún recorrido por delante, muy a gusto en la ciudad con mi familia y estoy abierto a seguir. Pero tenemos que estar todos convencidos, no basta con decir me gusta la ciudad y me gusta jugar la Euroliga. No», indicó el entrenador taronja. Y es que a su juicio «hay que tomar una decisión que sea buena, que sea fría y que nos lleve a todos a estar en la misma dirección. Porque sino va a ser peor, si nos limitamos sólo a aceptar que este entrenador ha ganado la Liga y tiene que seguir no es una buena decisión. Hay que tomar una decisión que este sustentada en unas buenas bases porque sino luego el año se hace muy largo y puede ser negativo para todos», puntualizó.

Aún así, por su parte da la sensación que no va a quedar porque «obviamente mi prioridad es continuar en el Valencia Basket. Siempre quieres la continuidad, la continuidad es muy importante y yo estoy muy a gusto con este grupo de jugadores. Se ha demostrado que tenemos una buena unión, que nos entendemos, y sería positivo que siguiera el grupo. Pero tienen que darse las circunstancias adecuadas», concluyó.



El club no se moja

Preguntado por esta misma situación, el consejero delegado del Valencia Basket, Paco Raga, indicó a SUPER que «nos reuniremos la próxima semana y expondremos cada uno su punto de vista». Raga, eso sí, no se mojó lo más mínimo. «Nos tenemos que sentar, escucharnos las dos partes y luego decidiremos. Su renovación la dejamos en suspenso de momento, pero en unos pocos días se aclarará todo», explicó.