Pedro Martínez explica los motivos de su adiós al Valencia Basket

Pedro Martínez deja el Valencia Basket tras ganar la Liga Endesa, pero ha querido explicar los motivos de su adiós en unas declaraciones a Efe.

"Era algo esperado. Hace unas semanas tuve una conversación con Chechu Mulero (director deportivo) y le dije que, viendo determinadas relaciones y sensaciones con el club, pensaba que mi ciclo se acababa al final de la temporada y así quedamos en aquel momento", explicó el técnico catalán.

Pedro Martínez señaló que dio ese paso al final de la liga regular porque "era lo que pensaba entonces", porque quería "darle al club la información para que obrara en consecuencia y por ser sincero con Chechu, con el que siempre he tenido una relación de confianza".

"Luego, con los resultados, me han entrado las dudas porque entrenar a este grupo es muy motivante y estaba dispuesto a reconsiderar la situación, pero el club ha decidido que no, que se ha acabado, y eso es algo que acepto con profesionalidad", señaló.

El técnico ahondó en las causas que le llevaron a comentar que no quería renovar y explicó que después de perder la Eurocup entraron en una dinámica "diferente y más negativa" y notó "que la comunicación era menos fluida y que se había roto la confianza".

"La vida es así y los resultados nos hacen tener una determinada percepción de las cosas, percibía una "sensación de deterioro".

"Después, cuando me lo replanteé, el club dijo que la situación ya no era reconducible", resumió Martínez, quien destacó que le sabe "muy mal" no seguir entrenando a este grupo, pero que asume su decisión inicial.

Respecto al balance de sus dos campañas en el club, aseguró que "si en vez de ganar la Liga hubiéramos sido subcampeones habría sido fantástico igualmente, pero ganándola, es legendario, la mejor temporada en la historia del club".

"Sólo por la mejoría que han experimentado los jugadores, por la profesionalidad con la que hemos trabajado, por cómo hemos jugado y por cómo hemos defendido ya habría valido la pena. Estoy tremendamente satisfecho: llegar a tres finales es muy meritorio y ganar la ACB es legendario", repitió.

El técnico catalán aseguró que no tiene ahora mismo ninguna oferta en firme encima de la mesa (pese al interés del Unics Kazan y del Milan) que le obligue a decidir su futuro y tras reiterar que su idea es entrenar la próxima campaña, explicó que se tomará un tiempo para analizar las propuestas que puedan llegarle.