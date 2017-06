"¿La Liga? Los topes están para superarlos"

El alero gallego Alberto Abalde, ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Valencia Basket después de su año de cesión en el Joventut, en en un acto que ha tenido lugar en la tienda Herbolario Navarro (Calle San Vicente, 63) y al que han asistido decenas de aficionados, qu epudieron hacerse fotos también con el trofeo de campeón de la Liga Endesa.



¿Otra Liga como objetivo?

"Los topes están para superarlos, no digo que vayamos a superar la Liga seguro porque es muy grande pero estoy seguro de que el Valencia va a seguir dando pasos hacia arriba y yo estoy aquí para ayudar".



Final de la Liga

"Vi la final con el deseo de que ganara el Valencia Basket con envidia sana de ver La Fonteta así, fue una locura y lo que da son ganas de trabajar para poder repetir algún día".



La presión del equipo campeón

"Miedo no tengo para nada, estoy con muchas ganas de saber lo que se siento al jugar como local en la Fonteta. Me toca demostrar y devolver todo el cariño con trabajo para ayudar al equipo".



Charla con Vidorreta

"Tuve una conversación con Txus para saludarnos básicamente y con compañeros he tenido contacto con los que tengo amistad como Guillem Vives y también me encontré a Rafa Martínez. Quiero felicitarles por el pedazo de año que han hecho y estoy con muchas ganas de estar con ellos. Estoy muy contento, llevo toda la temporada siguiendo al Valencia, me han hablado mucho de lo que es la familia taronja y la ciudad. He seguido con un poco de envidia sana todo lo que han sido capaces de conseguir y estoy impaciente por vivir el día a día", añadió.

Por otra parte, Vicente Solá, presidente del club valenciano, recordó que "Abalde ya era parte de nuestra familia desde el pasado verano, pero se decidió que siguiera cedido en el Joventut y vista su evolución queda claro que fue una decisión acertada".

El directivo recordó que en esta última campaña ha tenido "los mejores números de su carrera" y que ha formado parte del mejor quinteto joven. "Esta incorporación afianza la apuesta del Valencia por el talento de jugadores jóvenes nacidos en nuestro país pero con amplia trayectoria en la liga", señaló.