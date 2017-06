Broche de oro al 30 aniversario del Valencia Basket

El Valencia Basket pone el broche final a las celebraciones de su 30º aniversario con la inauguración de la exposición fotográfica 'Valencia Basket, el éxito del esfuerzo', que estará abierta al público de manera gratuita en el Centro Cultural Bancaja desde este viernes 30 de junio hasta el jueves 20 de julio.

Alrededor de 200 personas se han congregado esta noche para cortar la cinta de este recorrido visual al pasado y el más rabioso presente del Valencia Basket a lo largo de 34 fotografías de gran tamaño. El director general de Deportes de la Generalitat Valenciana Josep Miquel Moya ha sido el encargado de realizar el discurso de inauguración en una cita a la que no ha querido faltar la regidora d´Esports del Ayuntamiento de Valencia Maite Girau así como los representantes del patrocinador Bankia y de la Fundación Bancaja.

Junto a Juan Roig y Hortensia Herrero, por parte del Valencia Basket ha acudido una representación de la plantilla ACB y del equipo de Liga Femenina 2, así como consejeros y directivos de la entidad taronja. Todos ellos han estado acompañados por un buen número de exjugadores, extécnicos, antiguos directivos, seguidores, peñistas y amigos.

Esta exhibición supone el punto final a los eventos relacionados con la conmemoración de las tres décadas de existencia del club, poniendo el cierre definitivo a una temporada muy especial. Y como regalo de despedida, los aficionados tendrán la oportunidad de contemplar los cinco trofeos ganados por Valencia Basket, que se exhibirán en el mismo espacio por primera vez bajo la cúpula del Centro Cultural Bancaja.

Los visitantes que se acerquen a disfrutar de ´Valencia Basket, el éxito del esfuerzo´ tendrán la oportunidad de realizar un viaje inédito y diferente, que mezcla algunas de las instantáneas de la exposición itinerante que ha recorrido la Comunidad durante toda la temporada (pero con un formato mucho mayor al que tuvieron originalmente) con otras imágenes de la temporada que acaba de terminar con la consecución del título de la Liga Endesa.

Al igual que el resto de los actos de conmemoración del 30º aniversario del Valencia Basket, como la exposición ´30 anys taronja´ o la publicación del libro ´Esperit Taronja. 30 anys d´història de València Basket´, esta exhibición cuenta con el patrocinio oficial de Bankia. Además, es posible gracias a la inestimable colaboración de la Fundación Bancaja.

El presidente de Fundación Bancaja, Rafael Alcón, ha dado la bienvenida a los asistentes en nombre del anfitrión y ha destacado el honor que para la Fundación supone que esta exposición inaugure "un nuevo espacio expositivo en nuestra sede, mostrando la historia exitosa del club valenciano", al tiempo que ha dado la enhorabuena al club por el reciente título del Campeonato de Liga y por su historia de 30 años "en los que diferentes equipos han ido construyendo esa cultura del esfuerzo, que tanto compartimos en la Fundación".

Amalia Blanco, directora general de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, patrocinador oficial de los actos de conmemoración del 30 aniversario de Valencia Basket, ha destacado la iniciativa ´Més que un triple´, puesta en marcha por la entidad financiera en la temporada 2014-2015 y que incluye toda una serie de acciones dirigidas a apoyar a la cantera del club con los llamados ´triples solidarios´ y la tarjeta Bankia-Valencia Basket, así como a difundir entre los aficionados más jóvenes la cultura del esfuerzo, con el ´Campus Bankia del esfuerzo´.

"Con esta colaboración hemos podido destinar más de 86.000 euros a la Escuela y Cantera de la Fundación del Valencia Basket para la formación, educación y especialización de los entrenadores; y más 280 niños han disfrutado y aprendido en el Campus del Esfuerzo. Ahora, precisamente, está abierta una nueva convocatoria en la que, de nuevo, más de 150 jóvenes estudiantes de la Comunidad Valenciana, los mejores expedientes académicos, podrán asistir gratuitamente a este campus de verano que se celebra a finales de julio", ha destacado Blanco.

El presidente de Valencia Basket Vicente Solá ha tomado la palabra para agradecer a Bankia y a la Fundación Bancaja su apoyo para hacer posible esta exposición y para recalcar que "abrimos una exposición compuesta por una selección de fotografías que recorren nuestros 30 años. Un aniversario que, ni los más optimistas podríamos pensar que cerraríamos con el título de Liga Endesa pero del que nos sentimos muy orgullosos y sabedores que nos lo hemos ganado en la pista segundo a segundo. 30 años de respeto y de sentimiento por un club, una ciudad, una afición y en definitiva, 30 años de esfuerzo de muchas personas, muchos patrocinadores, pero de una manera especial de Fernando y Juan Roig y de Hortensia Herrero, sin los que todo esto, y la historia que nos queda por escribir, no hubiera sido posible. Hoy, con lo que hemos conseguido, es un buen día para poner en valor y agradecer el legado que están dejando en toda la sociedad".

El director general de Deporte Josep Miquel Moya ha sido el encargado de realizar el discurso de inauguración de una exposicion que "sirve de colofón a una espléndida temporada, espero que no irrepetible y que ha culminado con el título de la Liga Endesa. El listón está ahora muy alto pero con independencia de los resultados, sabemos que una de las cosas que no son negociables en este club es el esfuerzo y sabemos que daréis todo lo posible para repetirlo. Y si no lo conseguís, la gran familia taronja seguirá estando orgullosa de vosotros. Desde la Generalitat quiero reiterar nuestro agradecimiento por lo que nos habéis hecho disfrutar y por traernos el título. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a la familia Roig-Herrero, por su aportación en todos los ámbitos, no solo en el deportivo sino también en el patrinomial. Es un modelo que hemos de agradecer y repetir en la medida de lo posible".



Entrada gratuita

El acceso a la exposición será gratuito y estará abierta al público desde este viernes 30 de junio hasta el jueves 20 de julio en el horario habitual de exposiciones: De lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas y los domingos de 10 a 14 horas. La entrada a la exhibición se realizará por la puerta situada en la calle General Tovar, esquina con la calle del Mar.



Las cinco Copas, juntas por primera vez

Además de las imágenes de esta nueva exposición, el Centro Cultural Bancaja será el primer espacio en el que se expondrán juntos los cinco trofeos que Valencia Basket ha ganado en sus 30 años de historia. La Copa del Rey 1998, los galardones de las Eurocup de los años 2003, 2010 y 2014 y la Liga Endesa 2017 formarán por primera vez juntas en este acto de inauguración.