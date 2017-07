Pedro Martínez: "Ahora mismo no tengo nada"

El futuro de Pedro Martínez continúa siendo muy incierto ya que, pese a haber ganado la Liga Endesa con un excepcional trabajo al frente del Valencia Basket, el técnico catalán continúa sin equipo para la próxima campaña. El propio exentrenador taronja, en una entrevista al programa ´Tirando a Fallar´ de esRadio, reconoció no tener nada claro ahora mismo acerca de qué hará la próxima temporada. "He tenido alguna oferta del extranjero, pero en principio no las valoro. Ahora mismo no tengo nada", afirmó.

Sobre su salida del Valencia Basket, el técnico catalán quiso aclarar que "al club no le dije que quería irme, tan solo tuve una conversación personal con Chechu Mulero". En este sentido, Pedro Martínez quiso matizar que "nadie me ha traicionado, y menos Chechu Mulero, con quien he tenido una relación muy cercana".

Así, el ya ex técnico taronja justificó su salida del club taronja con resignación pues, a su jucicio, "los contratos están para cumplirlos y el mío en Valencia se ha acabado, no pasa nada".

También te puede interear: Pedro Martínez tampoco entrenará al Unics Kazan