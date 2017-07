Aaron Doornekamp. "Nunca he jugado en un club tan grande"

Aaron Doornekamp , que no llegará a su nuevo club hasta que arranque la pretemporada, se muestra muy ilusionado tras su fichaje por el Valencia Basket. En declaraciones facilitadas por el club, el ala-pívot canadiense aseguró que «este es el club más grande en el que he jugado nunca, especialmente viniendo de ganar la Liga Endesa. He sido afortunado de jugar en grandes equipos, pero nunca uno tan grande como uno de este calibre. Es un gran paso en mi carrera».

Es por ello que considera que se trata de «un desafío especial. Es difícil porque siempre quieres mejorar cada año con tu club, y acaban de ganar la mejor liga en Europa. ¿Cómo mejoras eso? Va a ser una temporada muy dura, jugando Euroliga con muchos partidos entre semana y tratando de mantener un nivel tan alto como el que tuvieron este año en la Liga Endesa. Me gusta la oportunidad que tengo, pero sé que va a ser difícil». Es por ello que, a nivel individual, su principal objetivo es «tratar de encajar bien en ese alto nivel».

En cuanto a lo que le puede aportar al equipo, Doornekamp se considera «un buen jugador de equipo, juego para lo que necesite el equipo. Puedo ayudar en lo que se necesite, tirando, reboteando, defendiendo. Creo que puedo ayudar a que se mantenga el alto nivel del equipo y mantener lo que han construido». Eso sí, quiso aclarar que no es «un jugador que de espectáculo» y que el hecho de que Txus Vidorreta sea el nuevo entrenador del Valencia Basket «fue una parte importante en mi decisión» de firmar por los de La Fonteta.

«Los dos sabemos que vamos a tener presión para hacerlo bien», indicó, al tiempo que subrayó que aunque «la Euroliga pesó», la razón principal de su fichaje fue «ir a un club tan grande como el Valencia Basket».