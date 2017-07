La jugadora valenciana (Alero, 10/09/1994, 22 años. Oliva) Irene Garí, se incorpora al Valencia Basket para el nuevo desafío en la segunda temporada en Liga Femenina 2 de nuestra historia.

Irene Garí formó parte de las categorías inferiores del Ros Casares, de donde pasó al Siglo XXI de Barcelona, justo antes de iniciar su formación americana en las universidades de UTEP y Georgia Tech. La pasada temporada volvió a España para disputar Liga Femenina 1 en las filas de CREF ¡Hola!, acabando la temporada con una breve estancia en la Liga Argentina.

Garí ha sido internacional con España Sub 16, Sub 18, Sub 19 y Sub 20, siendo semifinalista del Mundial Sub 19 en Lituania en 2013 o plata en el Eurobasket Sub 20 de 2014 en Udine.

Irene Garí, en sus primeras declaraciones como nueva jugadora de Valencia Basket, se muestra "muy contenta, a los 14 años salí de Valencia, así que 9 años después esto significa volver a casa, en un proyecto ilusionante"

Garí se reencontrará con Esther Díaz, Virginia Sáez o Rebeca Cotano, con las que ya coincidió en otras etapas, "esto me hace mucha ilusión, me vienen a la memoria todos los recuerdos de tantos campeonatos juntas, va a ser muy especial, esto es como jugar con alguien de tu familia".

Irene Garí se une a Leles Muñoz, Rebeca Cotano, Esther Díaz, Virginia Sáez y Claudia Canuto, del grupo del año pasado además de al primer fichaje de la temporada, la joven senegalesa de 19 años Thiama Kamara