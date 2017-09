Erick Green: "Hay que ir otra vez a por la Liga"

El Valencia Basket ha conseguido atar a uno de los bases-escoltas más cotizados del mercado europeo con la llegada de Erick Green. El jugador de Inglewood, California, completa la línea exterior taronja junto a Diot, Vives, Rafa Martínez y Joan Sastre, y viene a cumplir ese rol de ´combo guard´, capaz de ocupar cualquiera de las dos posiciones. La llegada de Green supone un salto de calidad en el aspecto ofensivo y una alternativa diferente que la plantilla de la temporada pasada no tenía. Por eso, el norteamericano está convencido de que va a tener un rol muy importante, y espera poder revalidar el título de la Liga Endesa la próxima campaña.

En una entrevista concedida a ´eurohoops.net´, Green explica los motivos que le han llevado a abandonar uno de los equipos más potentes de Europa para venir a Valencia. «Amo a Olympiacos y lo echaré de menos, pero quería un rol más importante en un equipo que me permitiera demostrar más de lo que he podido hasta ahora. No puedo esperar más para llegar a España, estoy entusiasmado por jugar en el Valencia Basket y ver hasta dónde podemos llegar tras lo conseguido la pasada temporada», asegura el nuevo exterior taronja.

«No creo que tenga más dificultades de lo normal para adaptarme. El Valencia Basket ya es un gran equipo y solo tenemos que construir a partir de ahí y seguir mejorando. Hay que intentar ganar el título de la Liga Endesa otra vez el año que viene. Estoy preparado para demostrar a todo el mundo de lo que soy capaz cada partido», continúa Erick Green, que espera recuperar el protagonismo que le llevó a anotar más de 26 puntos por partido hace tan solo dos temporadas con los Reno Bighorns de la Liga de Desarrollo de la NBA.

«Simplemente quiero poder jugar mi baloncesto, hacer buenas jugadas y anotar canastas. He estado trabajando realmente duro este verano y estoy ansioso por ir finalmente a un equipo en el que pueda ser yo mismo. Quiero demostrarle al mundo de lo que soy capaz con un rol más importante», concluye Green, quien se perfila como una de las armas ofensivas más importantes que tendrá el Valencia Basket de Txus Vidorreta el próximo año.



Falta un pívot comunitario

La llegada de Erick Green, junto a la de Latavious Williams a principio de semana, acabó con los cupos de extranjeros de los que dispone la entidad taronja, por lo que el último fichaje que falta para completar la plantilla –contando ya con la renovación de Romain Sato– tendrá que tener pasaporte comunitario. No significa que deba ser español o europeo, pero sí disponer al menos de la nacionalidad de alguno de los diferentes países, africanos en su mayoría, que firmaron acuerdos especiales con la ACB.