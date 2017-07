Guillem Vives: "Estoy abierto a renovar con el Valencia Basket"

El principio del verano, con la temporada recien concluida, tuvo como gran protagonista de nuevo a Guillem Vives. El base del Valencia Basket, por segundo año consecutivo, estuvo a punto de recalar en el FC Barcelona. La cosa, sin embargo, volvió a complicarse cuando estaba hecho. «Mi situación contractual ofrecía la posibilidad de una cláusula más baja durante cinco días. Tuve ofertas y las valoramos por esta opción que había, pero al final me quedo en el Valencia Basket», explicó a SUPER desde la concentración con la selección española.

Lo cierto, y es una realidad, es que su fichaje con el Barça estaba prácticamente cerrado pero el club catalán, a última hora, esgrimió problemas en su tobillo para romper el acuerdo. «No sé que es lo que dijeron pero mi tobillo está bien –como se ha demostrado estos días con España–. Tuve dos esguinces y apenas le di descanso. Eso necesita de una fase de recuperación», corrige Vives. Esa fue la excusa del club catalán, pero la realidad fue muy diferente y tuvo más que ver con el fichaje una semana antes de Sito Alonso. «Lo que sucedió con el Barça queda en el ámbito de la privacidad entre jugador y club, y no voy a ser yo el que rompa eso», subrayó Vives zanjando el asunto.

La experiencia es un grado, y en este último año Vives confiesa que se ha «sentido valorado por diferentes equipos, he tenido ofertas y las he valorado como cualquier jugador profesional. Al igual que también valoro al Valencia Basket. Nada más. Son cosas que pasan, el problema es que hay que lidiar con el entorno». En este sentido, explica que lo que «más me molesta son algunas cosas que salen en la prensa porque la gente luego opina y juzga sin tener toda la información. Eso es lo que puede dejarte un poco ´tocado´, pero siempre he intentado alejarme de todo eso junto a mi entorno. Sé que es algo que pasa en el deporte profesional y he de intentar estar tranquilo con esas cosas».

Es por ello que Guillem Vives, aún con todo lo sucedido, no cierra las puertas a continuar en el club taronja más allá de esta campaña. A pesar también de haber rechazado hace unas semanas la propuesta del club para ampliar su contrato. «Veremos como va todo y que se hace. El Valencia Basket siempre trata las renovaciones al final de cada año aunque yo estoy abierto a renovar, a escuchar una oferta y ver que me proponen. No obstante, el club ya me ha transmitido lo otro, que tengo contrato y que ya se hablará a final de temporada», explicó un Vives que está «muy ilusionado con lo que nos viene esta temporada. Estoy muy a gusto en la ciudad y en el club, así como con mi grupo de compañeros. Me quedo convencido y tengo ganas de repetir experiencia con ellos en ese reto tan importante que es la Euroliga».

«Es una temporada muy ilusionante. Creo que tenemos un grupo que va a ir para arriba», concluyó el base barcelonés, «orgulloso de formar parte de la historia del Valencia Basket».