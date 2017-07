La curiosa apuesta de Pierre Oriola con Joan Sastre

Una vez hecho público el calendario de la Liga Endesa, el Valencia Basket recibirá en la primera jornada al FC Barcelona en el que ahora milita Pierre Oriola. El pívot catalán, previo pago de un millón de euros, cambio de equipo hace apenas algunas semanas por lo que el morbo está garantizado.

Y más después del malestar existente en el equipo valenciano por esta salida, que ha provocado incluso que no haya habido ninguna nota oficial por parte del Valencia Basket comunicándola. En este sentido, Oriola reconoció este lunes que tenía la intuición de que iba a volver a La Fonteta ya en el primer partido. Es más, en la concentración de la selección española apostó con Joan Sastre y Jordan Sospedra, fisioterapeuta del equipo taronja, que sería así.

"Aposté con Jordan (Sospedra) y Joan (Sastre) a que en la primera jornada tocaba así y no me he equivocado. Tendremos que volver a la que fue mi casa el año pasado, donde estuve tan a gusto y tan bien, pero con otra camiseta. Y nada, intentar ya en el primer partido llevarnos la victoria", reconoció Oriola desde el Triángulo de Oro de Madrid.