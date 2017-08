Nuevo fichaje del Valencia Basket Femenino

La pívot internacional por Mali Meiya Tirera, de 31 años y 188 centímetros de altura, se incorpora a la disciplina del Valencia Basket Femenino de Liga Femenina 2, la segunda del club en la categoría.



La jugadora, proveniente del Cadí la Seu de Liga Femenina, firma por una temporada. Tirera tuvo la campaña pasada 12,9 puntos, 5,5 rebotes y 1,9 asistencias por partido y una media de valoración de 11.9. Su experiencia en la máxima categoria para reforzar al Valencia Basket en el juego interior.





MEIYA TIRERA ??

ENG ?? New Valencia Basket player shows how she dunks. What a jump! pic.twitter.com/6VPLAnQsZh