Tibor Pleiss: "Elegí el Valencia Basket porque es el campeón"

El pívot alemán Tibor Pleiss apura sus últimos días de vacaciones sin descuidar el trabajo individual para llegar en estado óptimo al inicio de la pretemporada taronja, que arranca el 21 de agosto. El nuevo pívot del Valencia Basket aprovechó un parón en su rutina de trabajo veraniego para posar por primera vez como miembro de la familia de La Fonteta y hacer sus primeras declaraciones tras su fichaje.

Pleiss es directo y claro con sus respuestas, como cuando se le pregunta por sus motivos para enfundarse la camiseta taronja durante las dos próximas temporadas. El pívot alemán no duda en señalar que se decidió a fichar por el Valencia Basket «porque son los vigentes campeones de la Liga Endesa». «El año pasado demostraron ser el mejor equipo. Además jugaremos en la Euroliga. Y tengo claro que es un equipo que tiene ambición de jugar para estar en lo más alto y tratar de luchar por los títulos», reconoce.

Pleiss asegura que no ha tenido la oportunidad todavía «de hablar con ningún exjugador sobre el club, pero todo lo que sé es muy positivo». «Estoy deseando formar parte de eso. Y además está la ciudad. Valencia es un gran sitio para vivir y, obviamente, también quiero disfrutar de todo lo bueno que hay allí», afirma el teutón.

El nuevo interior taronja también tiene un recuerdo para su nueva ´familia´: «No me quiero olvidar a los grandes aficionados que tiene el equipo. Es algo que recuerdo perfectamente de las veces que he jugado allí. De mis temporadas en España me acuerdo que las gradas animaban mucho y que ayudan mucho al equipo. Estoy deseando tener a esa afición detrás de mí ayudándome», confiesa.

Venir de una de las campañas más exitosas de la historia del club supone un acicate extra para Pleiss. «Por supuesto que, tratar de repetir una temporada como la pasada, es una gran motivación, aunque sé perfectamente que no va a ser fácil. Todo el mundo quiere desafiar al campeón, todos los equipos van a querer ganarnos y lo van a dar todo contra nosotros cuando se enfrenten al Valencia Basket. Pero estoy seguro de que vamos a luchar cada partido, eso es fundamental para ganar muchos encuentros. Vamos a salir a ganar tantos duelos como podamos y a partir de ahí veremos lo que ocurre», afirma Pleiss.

Con tres temporadas entre Baskonia y FC Barcelona, el center alemán muestra su satisfacción por volver a la ACB: «Me encanta jugar en España, estoy encantado de tener la oportunidad de volver a la Liga Endesa. Es el mejor campeonato de Europa, está repleto de muy buenos equipos y eso implica que tienes que salir a competir y dar el máximo todos los días. Espero tener una gran temporada con Valencia Basket», concluye el alemán.