El Valencia Basket ficha a Renee Bennett por una temporada

La pívot norteamericana Renee Bennett (1.96m, 26/12/1994, 22 años, Waukesha (Wisconsin) se ha comprometido para la temporada 2017-18 con el senior femenino de Valencia Basket, de cara a la segunda campaña del equipo en Liga Femenina 2. La jugadora tendrá en nuestro club su primera experiencia profesional tras terminar una brillante carrera universitaria en Ball State.

En su año senior terminó con unos promedios de 17,5 puntos y 8,1 rebotes por partido, lo que le llevó a ser incluida en el mejor quinteto de la Mid-American Conference de la temporada 2016-17. El pasado mes de abril, Bennett firmó un contrato con las New York Liberty de la WNBA para participar en su training camp y disputó dos partidos de pretemporada, aunque finalmente no consiguió hacerse un hueco en la plantilla definitiva.

Trayectoria ascendente en Ball State

Nacida y criada en el estado de Wisconsin, Renee Bennett comenzó a destacar en el equipo de baloncesto del Muskego High School. Tras liderar a su equipo en su último año de instituto, fue elegida para formar parte del WI Playground Elite en 2013 y fue reclutada por la universidad de Ball State. Tras su traslado al estado de Indiana, su crecimiento fue exponencial. 4,4 puntos y 3,1 rebotes en la temporada 13-14. 7,8 puntos y 4,1 rebotes en su año sophomore. Y 9,8 puntos y 5,7 rebotes en la campaña 2015-16.

Galardonada en su año senior

La explosión definitiva de Bennett llegó en la temporada pasada, la última de su periplo universitario. Fue titular indiscutible en los 32 partidos de la temporada y subió su aportación de manera importante en todos los apartados para presentar una tarjeta en su año senior de 17,5 puntos con un 54% en tiros de dos, 8,1 rebotes, 1 tapón y 0,9 asistencias por encuentro. También amplió su rango de tiro hasta intentar una media de un triple por partido y acertar en su último año el doble de lanzamientos desde más allá del arco que los que había conseguido anotar en sus tres primeros años. En enero, en un partido ante Bowling Green, se convirtió en histórica en su Universidad al superar los 1.000 puntos anotados con las Cardinals. Al acabar el curso, su rendimiento le valió para ser elegida en el quinteto ideal de la Mid-American Conference. Y para llamar la atención de la WNBA

A prueba con New York Liberty

Acabado su periplo universitario con un título en justicia penal, llegó la hora del paso a profesionales. El 22 de abril las New York Liberty de la WNBA le firmaban a Renee Bennett un contrato para el Training Camp. Tras ponerse a las órdenes de los técnicos de la franquicia neoyorquina, disputó dos partidos de pretemporada ante Los Ángeles Sparks (5 puntos y 1 tapón) y Chicago Sky. Antes del inicio de la temporada regular, su contrato no fue renovado y se convirtió en agente libre hasta confirmarse su contratación con Valencia Basket.

