Tibor Pleiss aterriza en Valencia para "volver a ganar la Liga"

Apenas restan cinco días para que arranque la pretemporada y el Valencia Basket ya tienea su primer efectivo en la ciudad listo para comenzar a trabajar. Se trata del pívot alemán Tibor Pleiss, que se mostró muy ambicioso de cara a la nueva temporada.

"El objetivo de un equipo que es campéon es volver a ganar. Eso es lo que quiero. Lógicamente sé que no va a ser fácil. Creo que se ha hecho un buen equipo entre los jugadores que se han quedado y los que llegamos nuevos. Ahora falta encontrarnos todos, adaptarnos y si conseguimos hacer un equipo como el año pasado vamos a luchar por el título. También creo que podemos hacer una buena Euroliga. Sé el nivel de la competición y vi el nivel del Valencia Basket el año pasado. Si alcanzamos ese nivel seguro que haremos una buena Euroliga", señaló nada más bajarse del avión.

Aunque confesó que todavía no ha podido hablar con su nuevo entrenador, Txus Vidorreta, ni con los que serán sus compañeros, señaló que tanto sus agentes como el director deportivo, Chechu Mulero, le "transmitieron que el entrenador me quería realmente en la plantilla y que iba a ser una buena oportunidad para mí. Eso me hizo pensar que estaba en el sitio adecuado y que era una buena opción para mí venir a Valencia".

"Tomé la decisión de venir aquí junto a mis agentes, que me ayudaron mucho, fueron los que me hablaron sobre esta posibilidad y los que empezaron las negociaciones. Pero al final es una decisión personal porque como ya he dicho creo que vengo a un gran equipo. Y además volver a España es algo especial porque ya jugué aquí hace un par de años y me sentí muy cómodo en este país", insistió Pleiss.

Y es que, como volvió a rereiterar, "tengo una expectativa alta para la nueva temporada, porque vengo al equipo que el año pasado ganó la Liga. Es un equipo que siempre tiene ambición, que quiere luchar por ganar títulos y esa es la razón por la que estoy aquí. Vi varios partidos del playoff del año pasado y me gustaba como jugaban todos juntos, como equipo. Creo que podemos luchar por ganar algo y quiero ser parte de eso".

Respecto a su regreso a Europa la pasada campaña, en la que estuvo enrolado en las filas del Galatasaray, subrayó que "a nivel personal para mí fue una buena temporada tras un año en la NBA sin muchas oportunidades. En Turquía pude jugar y mostrar mi nivel. Pero a nivel colectivo fue un año complicado, tuvimos problemas con los bases al principio de temporada y eso a la larga provocó que el equipo no alcanzara los objetivos que tenía. No fue un buen año a nivel colectivo aunque sí a nivel personal. Por eso ahora espero lograr en Valencia algún logro a nivel colectivo".

Es precisamente por esta razón por la que aasegura estar "muy feliz de estar aquí, estoy muy emocionado por la temporada que va a comenzar. Lo primero que quiero hacer es conocer a mi equipo, ya conozco a algunos jugadores del pasado, Fernando San Emeterio por ejemplo fue compañero mío en Baskonia. Estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros y empezar a trabajar con ellos".