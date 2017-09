Diot y Hlinason se conocen de una forma 'extraña'

Los jugadores de Valencia Basket Antoine Diot y Tryggvi Hlinason se conocieron de una forma peculiar en el Eurobasket. Sus dos selecciones, Francia e Islandia, se enfrentaron sobre la pintura y ambos coincidieron.



Pero donde realmente tuvieron un trato más personal e intercambiaron impresiones fue en el control antidopping de la FIBA. Ambos jugadores tuvieron que acudir tras el partido y Diot conoció a uno de los nuevos fichajes de cara a la próxima temporada, compartiéndolo en sus redes sociales.





Dopping control with the new teammate!! Perfect to start to know each other ???? @valenciabasket pic.twitter.com/M3xxXMPfjz