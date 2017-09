Alberto Abalde: "Está siendo una pretemporada distinta"

El debut de Alberto Abalde con la camiseta de Valencia Basket llegó más de un año después del anuncio de su contratación. Tras una temporada cedido en el Divina Seguros Joventut y tras estar en la primera concentración de la selección española, el alero gallego se incorporó al trabajo el 21 de agosto junto a sus nuevos compañeros. No pudo estrenarse en el primer partido de la pretemporada ante Montakit Fuenlabrada por una pequeña contractura en el abductor derecho. Pero no falló en el segundo encuentro en Moralzarzal, en el que se fue hasta los 12 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 17 de valoración ante el Morabanc Andorra. Y eso que tuvo que jugar algunos minutos en la posición de ala-pívot tras la lesión de Doornekamp.



Abalde señaló que en su estreno como taronja "tenía mucha ganas de jugar y empezar a coger sensaciones todos juntos. Tenemos varios jugadores nuevos, un nuevo juego con Txus Vidorreta y hay que ir conjuntándose. Las sensaciones han sido buenas, hemos competido bien en los dos partidos contra dos buenos equipos y creo que nos vamos siendo mejor equipo, aunque evidentemente todavía con muchas cosas por mejorar. Es cierto que nos falta mucha gente, pero la valoración es positiva".



El nuevo alero taronja no quiere hablar de objetivos a largo plazo y recalca que "en estos momentos en lo que tenemos que centrarnos es en hacer una buena química de equipo, unirnos, conocernos y trabajar duro en lo que Txus nos pide. Tenemos que seguir siendo competitivos y poco a poco ya irán llegando las cosas. Las sensaciones en las primeras semanas de trabajo están siendo muy buenas, creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno. Los que estamos ahora somos bastante gente nueva y lo que estamos intentando es conocernos y conocer el método de Txus Vidorreta. Todo está yendo bien, estamos creciendo como equipo y estos dos partidos en Moralzarzal nos han servido para seguir mejorando como equipo".



El Valencia Basket está dando sus primeros pasos con una plantilla en la que hay dos jugadores del año pasado (los otros cinco están en el Eurobasket) y con cinco incorporaciones. Alberto Abalde reconoce que "por las selecciones está siendo una pretemporada distinta. Pero nos estamos sintiendo muy bien, todo el mundo, todos los fichajes son muy buena gente. Eso va a ayudar mucho a la química del vestuario y de conocernos todos en la pista. Y además todos los refuerzos son muy buenos jugadores y a partir de ahí hay que seguir construyendo el equipo".