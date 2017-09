Marc Gasol elogia a los jugadores del Valencia Basket

Marc Gasol es uno de los referentes de la selección española en este Eurobasket y una de las voces más autorizadas de ese vestuario. Por eso sus palabras deben ser tenidas muy en cuenta cuando, a pocas horas del importante partido ante Croacia, elogió en declaraciones que recoge el diario AS la actitud y la manrea de defender que tienen los jugadores del Valencia Basket.

El pívot de los Memphis Grizzlies se refería a Guillem Vives, Joan Sastre y Fernando San Emeterio, pero también a Pierre Oriola, recientemente fichado por el FC Barcelona tras su gran campaña con el equipo taronja.

"Me lo paso muy bien viendo a todos. Pero es una pasada cómo defienden los jugadores del Valencia Basket. Verlos defender es..., no diré la palabra. Pero me gusta cómo lo hacen", señaló el mediano de los Gasol. "La defensa es la base, estamos conectados por esa cuerda imaginaria y eso nos da confianza y opciones de correr", aseguró el internacional español.