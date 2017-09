El Valencia Basket sube de nivel ante el Barça

Tercer partido de pretemporada para el Valencia Basket, que tras la cita en Moralzarzal ante el Montakit Fuenlabrada y el MoraBanc Andorra, ve como su pretemporada aumenta de nivel con su presencia en la Appart City Cup de Nantes. Allí le espera en las semifinales un renovado FC Barcelona, que por el momento se mantiene invicto en las citas estivales tras superar al Breogán (61-78) y al Monbus Obradoiro (82-98) en sus primeros compromisos amistosos.

No sucede lo mismo con el conjunto taronja, que tras estrenarse el pasado fin de semana con un triunfo ante el conjunto madrileño (78-85), cayó en la segunda jornada del Circuito Movistar ante el Andorra por un ajustado 77-80. El duelo entre ambos conjuntos siempre resulta atractivo y es sinónimo de espectáculo, aunque en esta ocasión habrá que tener muy en cuenta que ambos llegan con muchas bajas. No en vano, son los dos equipos de la Liga Endesa que más jugadores aportan al Eurobasket.

Así, el Valencia Basket no podrá contar con Tryggvi Hlinason, Antoine Diot, Bojan Dubljevic, Fernando San Emeterio, Guillem Vives y Joan Sastre, además de con el lesionado Latavious Williams.Siete bajas en total.

Las mismas que el equipo dirigido por Sito Alonso, que tiene en la cita continental a Juan Carlos Navarro, Pierre Oriola, Thomas Heurtel, Kevin Seraphin, Adam Hanga, Petteri Koponen y Tyrese Rice.

Por tanto, ambos técnicos han tenido que echar mano de sus canteras para completar el roster de una pretemporada que, en el caso de los de La Fonteta, ha contado también con el refuerzo extra de Pedro Llompart. Junto al base balear y los seis jugadores del primer equipo, Txus Vidorreta completa la convocatoria con el base Luis Ferrando, los aleros Emil Savic y Josep Puerto, el ala-pívot Ion Galarza y el pívot Alejandro Vera.

«Faltan muchos jugadores y no podemos avanzar mucho a nivel táctico, pero sí a nivel de filosofía y de buscar cosas que queremos y que no dependen de los sistemas de juego que queremos tener», indicó Sito Alonso. Este será el primer enfrentamiento desde que ambos equipos se midieron en los cuartos de final de la Liga ACB, con triunfo valenciano, y después de que los blaugrana pagarán la cláusula este verano de Pierre Oriola. El vencedor disputará mañana la final del torneo ante el AS Monaco o el Nanterre 92 (15:00 horas), mientrs que el equipo perdedor jugará por el tercer puesto (12:30).