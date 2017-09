El Valencia Basket se queda sin final en Francia

El Valencia Basket cayó derrotado en la semifinal de la Appart City Cup ante el FC Barcelona Lassa (63-69) en un encuentro en el que el equipo taronja mejoró en la segunda mitad para bajar su desventaja de los quince a los dos puntos en la recta final. En el momento decisivo, un 2+1 de Marc García y un triple de Moerman hicieron estéril el intento de remontada taronja. Will Thomas con 14 puntos y Tibor Pleiss con 11 puntos, 9 rebotes y 19 de valoración fueron los mejores en el lado valenciano. El equipo taronja jugará este domingo a las 12:30 horas la final de consolación de este torneo ante el AS Mónaco, que cayó por 83-88 en la otra semifinal ante el Nanterre.

El entrenador Txus Vidorreta comenzó el partido poniendo en pista el quinteto formado por Pedro Llompart, Erick Green, Josep Puerto, Will Thomas y Tibor Pleiss. Tras una primera canasta de Sanders, Green anotó dos tiros libres en la que fue la única anotación taronja en los primeros minutos. El equipo catalán aprovechó esa falta de acierto para abrir una pequeña brecha (2-9 min.5) hasta que Pleiss y Thomas juntaron dos canastas para reducir la desventaja. Una canasta de Doornekamp acercaba a un punto a Valencia Basket (10-11), aunque el equipo taronja pese a forzar personales desaprovechó varios tiros libres y dos canastas fáciles de Diagne volvían a aumentar la ventaja catalana, que se quedaba en seis puntos al acabar el primer acto (11-17).

El cuadro blaugrana seguía encontrando a Diagne, aunque una canasta de Vera, un triple de Llompart y una acción individual de Doornekamp recortaron la desventaja taronja (18-22 min.13). Pese a que Diagne culminaba bajo el aro, un nuevo triple de Rafa Martínez ponía a tres puntos a Valencia Basket antes de un triple de Vezenkov. Green y una canasta en transición de Rafa Martínez contenían el acierto de Sanders (25-29 min.15). Gerun encadenó dos canastas seguidas y dos tiros libres de Pressey volvieron a estirar la ventaja hasta los nueve puntos (25-34) hasta que Llompart cortó el parcial desde la media distancia. El equipo taronja mejoró su defensa en la recta final de la primera mitad pero no aprovechó sus opciones y se llegó al intermedio con 27-34.

Vezenkov y Pressey pusieron por primera vez la decena de ventaja para el cuadro blaugrana y una canasta de Marc García y un gancho de Tomic suponían un parcial de 0-8 que ponía el 27-42 en el marcador. Un 2+1 de Erick Green fue la primera canasta de la segunda mitad y un gancho de Pleiss acercaba a diez al equipo taronja. Sanders y Moerman volvían a ampliar la renta azulgrana, pero una acción individual de Green y dos aciertos seguidos de Abalde y Vera lo bajaban a ocho (38-46 min.28). Doornekamp desde el tiro libre dejó la desventaja en seis puntos, aunque una canasta de Gerun lo dejaba en 40-48 con diez minutos para acabar.

Will Thomas encestó bajo el aro a pase de Rafa Martínez y un 2+1 de Abalde colocaban en el marcador el 45-50 a ocho minutos y medio para el final del partido. Una canasta desde la media distancia tras bote de Abalde volvió a poner a cinco al equipo taronja y Rafa Martínez tuvo un triple para bajarlo a dos, aunque el tiro no entró y Tomic anotó el gancho en el otro lado para el 47-54 al paso por el ecuador del último cuarto. Cinco puntos seguidos de Marc García solo encontraron la oposición de dos tiros libres anotados por Pleiss y volvieron a aumentar la renta blaugrana hasta los diez puntos.

Un 2+0 y un mate tras el rebote del tiro libre de Will Thomas ponían el 59-53. Diagne y Pleiss intercambiaron canastas cercanas y una canasta en transición de Will Thomas acercaban a cuatro a Valencia Basket a dos minutos del final. Pressey falló y un gancho en acción individual de Thomas puso el 59-61. Marc García consiguió un 2+1, Will Thomas sacó falta y anotó los dos tiros libres pero un triple de Moerman tras una buena defensa taronja prácticamente puso la sentencia al partido. Green no perdonó desde la personal, pero Pressey tampoco lo hizo y el partido terminó con triunfo blaugrana por 63-69. Esta es la segunda derrota en tres partidos del Valencia Basket esta pretemporada después de caer el pasado domingo ante el MoraBanc Andorra.

Ficha técnica:

63 - Valencia Basket (11+16+13+23): Llompart (5), Green (11), Puerto (-), Thomas (14), Pleiss (11) -cinco titular- Vera (4), Abalde (8), Ferrando (-) Rafa Martínez (6) y Doornekamp (4).

69 - FC Barcelona Lassa (17+17+14+21): Pressey (12) Kurucs (-), Sanders (6), Moerman (5), Tomic (12) -cinco titular- García (10), Vezenkov (7), Font (3), Diagne (8), S. Martínez (-), Figueras (-), Gerun (-) y Dedovic (-).

Árbitros: Bissang, Bouvert y Ceccarelli.

Incidencias: primera semifinal de la Appart City Cup disputado en el pabellón Metropolitano de Nantes (Francia).