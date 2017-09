El Valencia Basket también pierde frente al Mónaco

Valencia Basket perdió en la final de consolación de la Appart City Cup ante el AS Mónaco (76-63) en un partido en el que el equipo taronja estuvo por delante durante toda la primera mitad pero en el que la dificultad para anotar en la segunda parte no le permitió luchar por el triunfo. Erick Green, con 14 puntos, fue el mejor anotador del equipo taronja, acompañado por Will Thomas, Rafa Martínez y Aaron Doornekamp con 10 puntos cada uno.

El entrenador Txus Vidorreta comenzó el partido poniendo en pista el quinteto formado por Pedro Llompart, Erick Green, Alberto Abalde, Aaron Doornekamp y Tibor Pleiss. El equipo taronja (vestido de negro para la ocasión) comenzó bien el partido con un 2+1 de Green, un gancho de Pleiss y una bandeja de Llompart para poner el 2-7 en los primeros compases del encuentro. Kikanovic asumió el peso ofensivo de los suyos con dos canastas seguidas, pero una acción individual de Abalde y un triple de Doornekamp ponían el 6-12 al paso por el minuto 4. Llompart desde el tiro libre aguantaba la ventaja taronja antes de los primeros minutos de la pretemporada para Andrés Rico en el puesto de base. La segunda canasta de un Abalde acertado en los dos lados y el segundo triple de Doornekamp ponían por primera vez la decena de ventaja (10-20 min.8). Lacombe y Rafa Martínez intercambiaron puntos y Will Thomas forzaba personales para acudir a la línea del tiro libre, pero dos aciertos finales de Amara Sy dejaban el marcador en 18-24 al final del primer cuarto.

Un alley-oop bajado por Pleiss rompía un inicio de segundo acto marcado por la precipitación y las pérdidas de los dos equipos, con Lacombe convertido en el único referente ofensivo del equipo monegasco para acercarse a cuatro puntos (22-26 min.13). Will Thomas con dos canastas, una desde la media distancia y otra tras finalizar una buena acción colectiva, aguantaba las acciones individuales de un Lacombe acertado (10 puntos en este momento de partido) y la facilidad anotadora de Kikanovic, que pusieron a dos al AS Mónaco al paso por el ecuador del segundo cuarto. Evans empató el partido a 30 con un espectacular mate en transición, pero Green asumió galones para inventarse dos bandejas tras acción individual y mantener por encima al equipo valenciano. El tercer triple en tres intentos de Doornekamp daba algo de renta al equipo taronja (33-39 min.17), aunque Kikanovic encadenaba canastas para que los suyos no se alejasen demasiado. El intercambio de tiros libres favoreció a un Valencia Basket más acertado que su rival, lo que unido a una nueva acción individual de Green que acabó con un 2+1, mandaba el partido al descanso con un resultado de 36-44.

Aunque la segunda mitad empezó con un tiro libre de Green por una técnica al banquillo del rival, Robinson y Lacombe metieron al AS Mónaco más rápido en partido tras el intermedio y bajaron la renta taronja a tres tras una canasta de Kikanovic. La falta de acierto y las pérdidas impedían anotar al equipo taronja, que encajó un parcial de 8-0 que casi consumió toda su renta. En ese momento volvió a aparecer Green para inventarse una canasta con adicional para controlar daños (44-48 min.24) aunque el equipo monegasco encadenaría cuatro puntos para empatar de nuevo el partido en mitad del tercer cuarto. Robinson y Sy hacían más grande la herida taronja para un Valencia Basket con muchos problemas para anotar. Un triple de Amara Sy y otro de Lacombe pusieron diez arriba al Mónaco, que mandaba por 59-49 a diez minutos del final.

El conjunto monegasco llegó a mandar por 16 puntos en el inicio del último cuarto tras una antideportiva pitada a Llompart que acabó con una jugada de cuatro puntos y que puso en el marcador un 65-49 que se mantuvo un buen rato por los errores e imprecisiones de ambos equipos. Y fueron Evans y Craft los que movieron ese marcador con sendas canastas que ampliaron el parcial de la segunda parte hasta un 33-4. El capitán Rafa Martínez con dos triples seguidos y dos tiros libres activó ligeramente la ofensiva taronja, pero el AS Mónaco siguió apretando para no ceder demasiado terreno. Dos triples seguidos de Llompart y Will Thomas pusieron a nueve a Valencia Basket (72-63) pero ya metidos en el último minuto y sin demasiado margen de recuperación. De hecho, el AS Mónaco acertó desde el tiro libre para dejar el marcador final en 76-63 y llevarse el triunfo.

Ficha técnica:

76 - AS Mónaco (18+18+23+17): Craft (5), Kikanovic (13), Loubaki (5), Robinson (9), Evans (10) -cinco titular- Sy (7), Lacombe (21), Poinas (2), Joyce (2) y Joseph (2).

63 - Valencia Basket (24+20+5+14): Llompart (7), Green (14), Abalde (6), Doornekamp (10), Pleiss (4), -cinco titular- Vera (-), Thomas (10), Ferrando (-), Galarza (-), Rafa Martínez (10) y Puerto (2).

Árbitros: Perudieu, Bouvert y Ceccarelli.

Incidencias: partido por el tercer puesto de la 'Appart City Cup' disputado en el pabellón Metropolitano de Nantes (Francia).