El Valencia Basket espera una respuesta de Romain Sato esta semana

El Valencia Basket tiene la plantilla para la próxima temporada ya cerrada a falta, eso sí, de que Romain Sato firme la renovación y pueda finalmente desplazarse a Valencia para incorporarse a los entrenamientos con el grupo.

Los problemas familiares que retienen al alero centroafricano en Estados Unidos se han retrasado más de lo previsto debido a causas ajenas al propio jugador o su familia. Es más, el huracán Harvey que afectó a gran parte de San Antonio (Texas) a principios de septiembre y dejó inutilizadas algunas de las instalaciones de la ciudad ha tenido mucho que ver.

Pese a ello, el desenlace está ya muy próximo. Tanto, que el club espera que el alero les pueda dar ya una respuesta esta misma semana. El Valencia Basket, como ha quedado demostrado, no quiere a otro jugador que no sea Romain Sato, y él no quiere jugar en otro equipo. Ahora sólo falta esperar a que todo vaya bien y se resuelva en sentido positivo.