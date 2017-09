Joan Sastre: "Ojalá podamos seguir el ritmo de este año histórico"

El alero internacional español del Valencia Basket Joan Sastre, ganador el sábado de la Supercopa Endesa y que viene de lograr la Liga Endesa y un bronce europeo con España, describió este año como "histórico" y deseó "poder mantener el ritmo" en la presentación de la nueva temporada.

"Esta siendo un año increíble, histórico a nivel personal y de club y ojalá podamos mantener este ritmo de títulos. Sabemos que es complicado mantenerlo", explicó Sastre tras la presentación de la nueva temporada en la sede de Endesa en Madrid.

El alero del conjunto 'taronja' dijo que tienen "la misma ilusión" y "la misma ambición" por intentar revalidar el título. "Sabemos lo complicado que es, que Madrid y Barça siempre son favoritos, pero siempre puede haber sorpresas como el año pasado y trabajaremos para repetirlo", dijo.

El internacional español reconoció que apenas tuvo un día de descanso tras el Eurobasket de Turquía, en el que logró el bronce con la selección española, pero esto no le quita la ilusión. "La verdad es que he tenido poco tiempo para descansar, pero la ilusión siempre es la misma y es lo más importante que no se pierda la ilusión y la ambición por seguir mejorando y ayudar al equipo. Eso un jugador nunca lo pierde", finalizó.